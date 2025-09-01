En el interior de Villa Lerga, Rawson, la calma del barrio se interrumpió este lunes con un operativo policial que terminó con la detención de Axel Martín Guardia, de 20 años. El joven está señalado como parte de la familia delictiva conocida como “Los Pastelitos”, un clan con antecedentes en distintos hechos de inseguridad en la provincia.
Detuvieron a un integrante de "Los Pastelitos" con pedido de captura
Axel Martín Guardia, de 20 años, fue detenido en Villa Lerga. Estaba prófugo por una causa de amenazas agravadas y violación de domicilio.