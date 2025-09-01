Detuvieron a un integrante de "Los Pastelitos" con pedido de captura

Guardia fue interceptado en plena vía pública por efectivos de la Brigada UFI Genérica, que venían realizando tareas investigativas bajo directivas de la Justicia. Según confirmaron fuentes policiales, tenía un pedido de detención vigente en una causa caratulada como “violación de domicilio y amenazas agravadas”.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes mayores. Una vez reducido, el joven fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del juez de Garantías interviniente. En el legajo también actúa el fiscal Alejandro Mattar, quien había solicitado medidas para dar con el paradero del sospechoso.