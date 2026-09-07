San Juan celebró la riqueza de sus colectividades en el Festival del Inmigrante

La música y la danza también fueron protagonistas, a través de las diferentes intervenciones artísticas y expresiones culturales.

A esta propuesta se sumaron artesanos sanjuaninos del Mercado Artesanal y productores regionales de la Feria Agroproductiva. De esta manera, las expresiones culturales de las colectividades convivieron con producciones locales.

En el marco del festival, se entregaron declaraciones de interés social y cultural por parte de la Cámara de Diputados y la Municipalidad de la Capital.

Además, se otorgaron distinciones a inmigrantes y familiares de inmigrantes provenientes de Alemania, Chile, China, Bolivia, España, Italia, Líbano y Perú, como reconocimiento a sus aportes y al vínculo construido con San Juan.

Durante el encuentro, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó la participación de las comunidades y el aporte que realizan a la provincia. “Tenemos colectividades que han aportado sin duda al crecimiento de nuestra provincia y que día a día trabajan para hacer un San Juan mejor”, expresó.

Palma también resaltó que muchas familias inmigrantes eligieron San Juan para construir sus hogares. “Lo más importante es que hayan elegido esta provincia como propia, que la quieran y que la abracen”, señaló.

El evento se realizó a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales y representantes de distintas comunidades.

Del festival participaron también el cónsul honorario de Chile, Mario Schiavonne; el vicecónsul honorario de Italia en San Juan, Santiago del Torchio; y el vicecónsul de España en San Juan, Pedro Vidal.

La actividad contó con la colaboración de los ministerios de Turismo, Cultura y Deporte; Salud; Infraestructura, Agua y Energía; Producción, Trabajo e Innovación; y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.