"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > jóvenes

Detuvieron a dos jóvenes intentando robar en una obra en construcción

Un albañil, presente en el momento y en el lugar, dio aviso al 911 y cuando los policías llegaron, se encontraron con los delincuentes intentando llevarse materiales de la construcción.

En un operativo llevado a cabo esta tarde, la Policía detuvo a dos individuos en el Loteo Horizonte Andino, tras un intento de robo en una obra en construcción.

El hecho ocurrió en la tarde, cuando un albañil que se encontraba en el lugar alertó a Emergencias 911 sobre la presencia sospechosa en la zona. En respuesta, personal policial que realizaba tareas de prevención en la vía pública se dirigió rápidamente al sitio.

Al llegar, los efectivos constataron que en la obra había personas intentando sustraer materiales de construcción. En coordinación con distintas fuerzas de seguridad, se procedió a cercar el área y detener a los sospechosos.

Te puede interesar...

Los aprehendidos son: Riveros Diaz Alan, de 21 años, domiciliado en Barrio Alameda, y Díaz Guzmán Axel Gabriel, de 18 años, también residente en Barrio Alameda. Ambos no lograron evadir el operativo y fueron encontrados con varios elementos apilados, entre hierros y herramientas, que presuntamente serían utilizados para el robo.

Asimismo, en el lugar se encontraba una mujer de 40 años, domiciliada en Capital, quien resultó damnificada por el intento delictivo.

Desde la Policía de San Juan se informó que las acciones preventivas se refuerzan diariamente en diferentes horarios y sectores mediante patrullajes a pie, en motos, vehículos y grupos de operaciones especiales, con el objetivo de mantener la seguridad y prevenir hechos delictivos en la jurisdicción.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, y continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del incidente.

Temas

Te puede interesar