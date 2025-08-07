Detuvieron a dos jóvenes intentando robar en una obra en construcción

Los aprehendidos son: Riveros Diaz Alan, de 21 años, domiciliado en Barrio Alameda, y Díaz Guzmán Axel Gabriel, de 18 años, también residente en Barrio Alameda. Ambos no lograron evadir el operativo y fueron encontrados con varios elementos apilados, entre hierros y herramientas, que presuntamente serían utilizados para el robo.

Asimismo, en el lugar se encontraba una mujer de 40 años, domiciliada en Capital, quien resultó damnificada por el intento delictivo.

Desde la Policía de San Juan se informó que las acciones preventivas se refuerzan diariamente en diferentes horarios y sectores mediante patrullajes a pie, en motos, vehículos y grupos de operaciones especiales, con el objetivo de mantener la seguridad y prevenir hechos delictivos en la jurisdicción.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, y continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del incidente.