Detuvieron a dos grupos con guanacos faenados y armas de alto calibre

En el primero de los procedimientos, personal de Gendarmería Nacional actuó tras un aviso de la Sección de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente. Los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux cerca del Autódromo El Villicum, que coincidía con la descripta en un alerta emitido por la presencia de animales faenados en su interior.

image

En la caja del vehículo hallaron tres guanacos ya faenados, un fusil CZ modelo 600 calibre .308 con 14 municiones calibre 7.62, cuchillos y equipos de comunicación. Los ocupantes fueron identificados como Juan A. Corrales Molina (conductor), Juan R. Vega, Juan José Peralta y José M. Alessi.

Por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N.º 22.421, se procedió a la aprehensión de los implicados y al secuestro del rodado y los elementos, quedando la causa en manos del fuero de Flagrancia.

Segundo operativo: rastreo en Ullum

En un hecho independiente, agentes de Flora y Fauna realizaban un patrullaje de control ambiental en la zona de Matías Sánchez, en Ullum, cuando detectaron huellas de ingreso no autorizado a un campo. El seguimiento del rastro llevó a la localización de otra Toyota con cuatro ocupantes y cargada con armas, cuchillos y tres guanacos muertos.

Se secuestró un fusil CZ modelo 600 calibre .308 con 16 proyectiles calibre 7.62, dos handies y seis cuchillos. La Gendarmería Nacional intervino en el lugar junto al ayudante fiscal Facundo Romero de la UFI de Flagrancia.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 18 de Albardón, y el vehículo quedó radiado, mientras que las armas y la fauna incautada fueron trasladadas por personal de Ambiente.

Delito ambiental grave

En ambos casos, la Justicia investiga la conexión entre los implicados y no descarta que se trate de una misma red de cazadores furtivos. La caza de guanacos está prohibida por la Ley Provincial N.º 606-L, y las sanciones incluyen penas de prisión y elevadas multas económicas.