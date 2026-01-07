"
De terror: hallaron el cadáver de un joven en plena Circunvalación

El cuerpo de un hombre joven fue hallado este miércoles por la mañana en un espacio verde de la Avenida Circunvalación, a la altura de calle Tucumán. La UFI Delitos Especiales investiga las causas de la muerte.

Este miércoles comenzó con una escena conmocionante en el departamento Capital, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de un hombre joven en inmediaciones de la Avenida Circunvalación, a pocos metros del puente de calle Tucumán, en el barrio Concepción.

El hallazgo se produjo minutos después de las 6 de la mañana, cuando personas que transitaban por la zona advirtieron la presencia del cuerpo en uno de los espacios verdes del anillo interno de la avenida y dieron aviso al 911.

Según las primeras informaciones policiales y judiciales, el fallecido se encontraba con el torso desnudo y vestía únicamente un short deportivo azul. El cuerpo estaba tendido junto a un árbol.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fueron las lesiones visibles en los brazos y la presencia de manchas de sangre en el rostro, indicios que motivaron la intervención inmediata de la UFI Delitos Especiales.

Personal policial, junto a peritos, trabajó en el lugar realizando las primeras diligencias, mientras que la fiscalía aguardaba los resultados de los peritajes y de la autopsia, claves para determinar si se trató de una muerte violenta y bajo qué circunstancias ocurrió el deceso.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se informó oficialmente la identidad del fallecido ni se confirmó la mecánica de la muerte.

