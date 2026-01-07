Este miércoles comenzó con una escena conmocionante en el departamento Capital, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de un hombre joven en inmediaciones de la Avenida Circunvalación, a pocos metros del puente de calle Tucumán, en el barrio Concepción.
De terror: hallaron el cadáver de un joven en plena Circunvalación
