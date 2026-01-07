De terror: hallaron el cadáver de un joven en plena Circunvalación

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fueron las lesiones visibles en los brazos y la presencia de manchas de sangre en el rostro, indicios que motivaron la intervención inmediata de la UFI Delitos Especiales.

Personal policial, junto a peritos, trabajó en el lugar realizando las primeras diligencias, mientras que la fiscalía aguardaba los resultados de los peritajes y de la autopsia, claves para determinar si se trató de una muerte violenta y bajo qué circunstancias ocurrió el deceso.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se informó oficialmente la identidad del fallecido ni se confirmó la mecánica de la muerte.