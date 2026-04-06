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Lanzaron descuentos del 30% y reintegros de hasta $40.000 en nafta y gasoil

Las principales petroleras y bancos renovaron sus promociones para aliviar el gasto en combustible en todo el país.

En abril de 2026, los automovilistas argentinos podrán acceder a descuentos en nafta y gasoil con promociones impulsadas por YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Los beneficios incluyen rebajas de hasta el 30% y reintegros mensuales que, en algunos casos, llegan a los $40.000 si se aprovechan cada semana.

Las promociones llegan en un contexto de suba de precios impulsada por el conflicto en Medio Oriente, que impacta en el valor internacional del petróleo. En este escenario, los descuentos bancarios y el uso de billeteras digitales se vuelven clave para reducir el gasto al cargar combustible.

YPF: acuerdos con bancos y beneficios todos los días

  • Banco Macro: 30% los martes (tope $25.000/mes, clientes selectos)
  • Banco Nación: 20% los viernes (tope $10.000/mes)
  • Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000/mes)
  • Banco Galicia: 15% los lunes (tope $15.000/mes)
  • ICBC y Banco Hipotecario: 15% los martes (topes de hasta $15.000 y $8.000)
  • Banco Credicoop: 20% los viernes (tope $6.000 semanal)
  • Banco Comafi: 20% los sábados (tope $10.000 semanal, que equivale a $40.000 por mes)
  • Banco Ciudad y Banco Supervielle: 10% los domingos (tope $10.000/mes)
  • Brubank: 10% los lunes (tope $6.000 por operación)

Además de los acuerdos con bancos, YPF mantiene beneficios exclusivos desde su aplicación oficial y el programa Serviclub:

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  • 6% de ahorro todos los días cargando entre las 0 y las 6 (sin tope)
  • 3% de ahorro todos los días con modalidad de autodespacho (sin tope)
  • 5% de descuento para socios del ACA (tope mensual cercano a $14.500)

Estos beneficios son acumulables entre sí, lo que permite aumentar el ahorro si se combinan correctamente.

Shell: promociones combinadas con bancos

  • Banco Nación: 20% los viernes
  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Ciudad y Banco Supervielle: 10% los domingos
  • Banco Comafi: 20% los domingos

Además, bancos regionales como Banco Santa Fe, Banco San Juan, Banco Santa Cruz y Banco Entre Ríos ofrecen 20% los viernes con topes de hasta $20.000 mensuales.

En Shell, la app Shell Box suma beneficios adicionales:

  • 10% de descuento en combustibles V-Power (generalmente los miércoles)
  • Tope de $4.000 por semana

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