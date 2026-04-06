En abril de 2026, los automovilistas argentinos podrán acceder a descuentos en nafta y gasoil con promociones impulsadas por YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Los beneficios incluyen rebajas de hasta el 30% y reintegros mensuales que, en algunos casos, llegan a los $40.000 si se aprovechan cada semana.
Lanzaron descuentos del 30% y reintegros de hasta $40.000 en nafta y gasoil
Las principales petroleras y bancos renovaron sus promociones para aliviar el gasto en combustible en todo el país.