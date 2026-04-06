Lanzaron descuentos del 30% y reintegros de hasta $40.000 en nafta y gasoil

Las promociones llegan en un contexto de suba de precios impulsada por el conflicto en Medio Oriente, que impacta en el valor internacional del petróleo. En este escenario, los descuentos bancarios y el uso de billeteras digitales se vuelven clave para reducir el gasto al cargar combustible.

YPF: acuerdos con bancos y beneficios todos los días

Banco Macro : 30% los martes (tope $25.000/mes, clientes selectos)

: 30% los martes (tope $25.000/mes, clientes selectos) Banco Nación : 20% los viernes (tope $10.000/mes)

: 20% los viernes (tope $10.000/mes) Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000/mes)

25% los jueves (tope $15.000/mes) Banco Galicia : 15% los lunes (tope $15.000/mes)

: 15% los lunes (tope $15.000/mes) ICBC y Banco Hipotecario : 15% los martes (topes de hasta $15.000 y $8.000)

: 15% los martes (topes de hasta $15.000 y $8.000) Banco Credicoop : 20% los viernes (tope $6.000 semanal)

: 20% los viernes (tope $6.000 semanal) Banco Comafi : 20% los sábados (tope $10.000 semanal, que equivale a $40.000 por mes )

: 20% los sábados (tope $10.000 semanal, que equivale a ) Banco Ciudad y Banco Supervielle : 10% los domingos (tope $10.000/mes)

: 10% los domingos (tope $10.000/mes) Brubank: 10% los lunes (tope $6.000 por operación)

Además de los acuerdos con bancos, YPF mantiene beneficios exclusivos desde su aplicación oficial y el programa Serviclub: