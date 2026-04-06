Ley de Glaciares: nuevo tratamiento en Diputados y expectativa en San Juan

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El proyecto ya cuenta con media sanción desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado en el Senado por 40 votos a 31, en una votación que reflejó el respaldo de varios gobernadores del norte y la región de Cuyo. Entre ellos se encuentran Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes promueven la reforma con el objetivo de fomentar inversiones mineras bajo el paraguas del RIGI, incluido en la Ley de Bases.

En Diputados, el oficialismo se muestra confiado. Desde La Libertad Avanza aseguran que cuentan con los números para alcanzar el quórum de 129 legisladores y reunir entre 130 y 134 votos afirmativos, con el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO, Innovación Federal y espacios provinciales. En ese esquema, el rol de los legisladores sanjuaninos aparece como un factor de peso dentro de una votación que se anticipa ajustada.

La iniciativa llega a esta instancia tras audiencias públicas realizadas a fines de marzo, donde participaron cerca de 400 expositores entre presentaciones presenciales y virtuales, en un proceso que generó cuestionamientos por parte de sectores ambientalistas y de la oposición.

Mientras el oficialismo acelera para convertir el proyecto en ley, el foco también está puesto en cómo se reconfigurarán las posiciones políticas en San Juan. En ese contexto, no se descarta que se rompan alineamientos tradicionales: los diputados de Unión por la Patria, Jorge Chica y Cristian Andino, podrían acompañar la iniciativa, en sintonía con el voto que ya emitió el senador Sergio Uñac en la Cámara Alta.

Con ese escenario, la reforma de la Ley de Glaciares no solo se presenta como un debate técnico sobre recursos naturales, sino también como una pulseada política que podría redefinir alianzas y marcar el rumbo productivo de la provincia en los próximos años.