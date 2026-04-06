Ley de Glaciares: nuevo tratamiento en Diputados y expectativa en San Juan
El Congreso define esta semana la reforma de Glaciares, clave para inversiones mineras. Hay optimismo oficialista y dudas sobre el voto de legisladores sanjuaninos.
El panorama legislativo nacional ingresa en una instancia determinante que podría impactar de lleno en la matriz económica de San Juan. Esta semana, la Cámara de Diputados avanzará con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo y respaldada por gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero.
Según confirmó la diputada nacional Nancy Picón, el proyecto “viene con media sanción del Senado” y fue incorporado al temario de una sesión especial prevista para el miércoles 8 de abril a las 15 horas, donde se buscará dar un paso clave hacia su aprobación definitiva.
La discusión tendrá un primer capítulo en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, convocado para este martes a las 14. Allí, el oficialismo y sus aliados intentarán reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y habilitar el debate en el recinto.
El proyecto ya cuenta con media sanción desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado en el Senado por 40 votos a 31, en una votación que reflejó el respaldo de varios gobernadores del norte y la región de Cuyo. Entre ellos se encuentran Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, quienes promueven la reforma con el objetivo de fomentar inversiones mineras bajo el paraguas del RIGI, incluido en la Ley de Bases.
En Diputados, el oficialismo se muestra confiado. Desde La Libertad Avanza aseguran que cuentan con los números para alcanzar el quórum de 129 legisladores y reunir entre 130 y 134 votos afirmativos, con el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO, Innovación Federal y espacios provinciales. En ese esquema, el rol de los legisladores sanjuaninos aparece como un factor de peso dentro de una votación que se anticipa ajustada.
La iniciativa llega a esta instancia tras audiencias públicas realizadas a fines de marzo, donde participaron cerca de 400 expositores entre presentaciones presenciales y virtuales, en un proceso que generó cuestionamientos por parte de sectores ambientalistas y de la oposición.
Mientras el oficialismo acelera para convertir el proyecto en ley, el foco también está puesto en cómo se reconfigurarán las posiciones políticas en San Juan. En ese contexto, no se descarta que se rompan alineamientos tradicionales: los diputados de Unión por la Patria, Jorge Chica y Cristian Andino, podrían acompañar la iniciativa, en sintonía con el voto que ya emitió el senador Sergio Uñac en la Cámara Alta.
Con ese escenario, la reforma de la Ley de Glaciares no solo se presenta como un debate técnico sobre recursos naturales, sino también como una pulseada política que podría redefinir alianzas y marcar el rumbo productivo de la provincia en los próximos años.