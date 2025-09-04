El cóndor encontrado en 9 de Julio es un ejemplar macho joven

González explicó que, para un examen físico completo, el animal deberá ser anestesiado, por lo que se esperará algunos días para monitorear su evolución. “Si el cóndor no presenta síntomas de intoxicación y se alimenta bien, procederemos con los estudios veterinarios, incluyendo radiografías, para descartar heridas internas o en las alas, ya que actualmente no está volando”, detalló.

Según los datos aportados, se trata de un ejemplar macho, juvenil, que habría estado “solo unas horas” en cautiverio, según manifestaron las personas que lo tenían. Sin embargo, desde el Parque aclararon que esa versión será contrastada con las condiciones físicas y de comportamiento del animal.

Como parte del protocolo, el cóndor permanecerá en cuarentena durante un mes, período en el que se realizará una evaluación física y de conducta. Si el animal demuestra un comportamiento compatible con la vida silvestre, será trasladado a una jaula de entrenamiento de vuelo, etapa previa a su reintegración al hábitat natural si es que su evaluación lo permite.

“Más allá de su salud física, es importante evaluar si el cóndor mantiene su comportamiento natural o si muestra signos de habituación a los humanos, lo que podría afectar su reinserción”, explicó González.

Desde el Parque Faunístico recordaron la importancia de no retener fauna silvestre y de comunicarse de inmediato con las autoridades ante cualquier avistamiento de animales heridos o en riesgo.