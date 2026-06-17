Cinco meses después de la tragedia, cerraron la causa y crece el reclamo de la madre

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La mujer manifestó su malestar a través de publicaciones en redes sociales, donde cuestionó el cierre de la causa y sostuvo que, a su entender, aún existen interrogantes sin respuesta sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.

Desde los primeros días posteriores a la tragedia surgieron dos hipótesis diferentes sobre lo ocurrido.

Por un lado, la familia sostuvo que el adolescente habría sido empujado al canal por otros menores. Por el otro, las declaraciones recogidas durante la investigación apuntaron a que el grupo de chicos se habría introducido al cauce por decisión propia.

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Uno de los testimonios incorporados al expediente fue el de un menor que estuvo presente ese día y declaró en Cámara Gesell. Según trascendió, el niño relató que tanto él como Tiziano no sabían nadar y que la fuerte corriente terminó arrastrándolos sin que pudieran evitarlo.

A partir de esos elementos, la Justicia avanzó en el análisis para determinar si existió o no participación de terceros en el hecho. Sin embargo, la investigación concluyó sin atribuir responsabilidades penales a otras personas.

Tras conocer la resolución, la madre del adolescente reiteró que no comparte la conclusión alcanzada por la Justicia y aseguró que continuará buscando respuestas.

Además, adelantó que impulsará nuevas medidas para intentar reabrir el expediente y confirmó la realización de una nueva movilización prevista para la segunda semana de julio, con el objetivo de mantener vigente el pedido de esclarecimiento.

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La tragedia ocurrió el 17 de enero, en inmediaciones de calle Maradona, en el límite entre Capital y Chimbas. Luego de varias horas de búsqueda, el cuerpo de Tiziano fue hallado durante la madrugada siguiente.

Desde entonces, familiares y allegados realizaron distintas marchas y actividades para reclamar justicia y sostienen que aún quedan aspectos por esclarecer sobre las circunstancias que derivaron en la muerte del adolescente.