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Cinco meses después de la tragedia, cerraron la causa y crece el reclamo de la madre

A cinco meses de la muerte de Tiziano, la Justicia dio por concluida la investigación al considerar que se trató de un accidente. La decisión generó una fuerte reacción de su madre, quien insiste en que existen responsabilidades por esclarecer.

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Aráoz Castellino, el adolescente de 13 años que falleció en enero pasado tras caer al canal Benavídez, quedó oficialmente cerrada luego de que la Justicia concluyera que el hecho se produjo como consecuencia de un accidente.

La resolución judicial provocó una inmediata reacción de su madre, Mariana Castellino, quien expresó públicamente su desacuerdo con la decisión y aseguró que continuará impulsando acciones para intentar esclarecer lo ocurrido.

Según trascendió, la determinación fue adoptada por la jueza de Menores María Julia Camus, quien dio por finalizada la investigación luego de analizar las distintas pruebas incorporadas al expediente durante los últimos meses.

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La mujer manifestó su malestar a través de publicaciones en redes sociales, donde cuestionó el cierre de la causa y sostuvo que, a su entender, aún existen interrogantes sin respuesta sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.

Desde los primeros días posteriores a la tragedia surgieron dos hipótesis diferentes sobre lo ocurrido.

Por un lado, la familia sostuvo que el adolescente habría sido empujado al canal por otros menores. Por el otro, las declaraciones recogidas durante la investigación apuntaron a que el grupo de chicos se habría introducido al cauce por decisión propia.

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Uno de los testimonios incorporados al expediente fue el de un menor que estuvo presente ese día y declaró en Cámara Gesell. Según trascendió, el niño relató que tanto él como Tiziano no sabían nadar y que la fuerte corriente terminó arrastrándolos sin que pudieran evitarlo.

A partir de esos elementos, la Justicia avanzó en el análisis para determinar si existió o no participación de terceros en el hecho. Sin embargo, la investigación concluyó sin atribuir responsabilidades penales a otras personas.

Tras conocer la resolución, la madre del adolescente reiteró que no comparte la conclusión alcanzada por la Justicia y aseguró que continuará buscando respuestas.

Además, adelantó que impulsará nuevas medidas para intentar reabrir el expediente y confirmó la realización de una nueva movilización prevista para la segunda semana de julio, con el objetivo de mantener vigente el pedido de esclarecimiento.

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La tragedia ocurrió el 17 de enero, en inmediaciones de calle Maradona, en el límite entre Capital y Chimbas. Luego de varias horas de búsqueda, el cuerpo de Tiziano fue hallado durante la madrugada siguiente.

Desde entonces, familiares y allegados realizaron distintas marchas y actividades para reclamar justicia y sostienen que aún quedan aspectos por esclarecer sobre las circunstancias que derivaron en la muerte del adolescente.

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