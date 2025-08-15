Cayó "El Taza": iba a atacar a otro hombre con un cuchillo

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle San Isidro, a 1 kilómetro al norte de calle Laprida, en el departamento San Martín. En medio de una recorrida de prevención, los uniformados vieron a u sujeto, de apellido López, que estaba en el medio de la calzada. Al entrevistarlo, éste manifestó que esperaba a “El Taza” con intenciones de agredirlo con un chuchillo. Les describió cómo estaba vestido el señalado y que vivía en el barrio Independencia.

Con el objetivo de evitar un hecho de sangre, los efectivos se fueron hacia el mencionado barrio y en calle Pocito vieron a un sujeto con las mismas características que describió López. Al advertir la presencia policial, “El Taza” se mostró nervioso y se ofuscó, y cuando fue entrevistado, realizó un movimiento brusco y se le cayó de entre la ropa un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 50 centímetros de largo con cabo blanco.