"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > delincuente

Cayó un delincuente que se robó una moto del estacionamiento de un Super

El personal de la Sección Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, estuvo investigando el caso y logró identificar al sospechoso en el barrio La Estación.

La Policía detuvo a un sujeto mayor de edad alias "El Larguirucho", por robo de una moto Rowser 200 c.c. en el departamento de Rawson. La moto fue sustraída del estacionamiento del Supermercado Makro, ubicado en Lateral de Ruta N° 40 y calle Cano, el pasado 10 de diciembre.

El personal de la Sección Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, estuvo investigando el caso y logró individualizar e identificar al sospechoso. En la fecha, mientras las pesquisas se encontraban en el interior del Barrio La Estación, divisaron al sospechoso salir de una vivienda conduciendo una moto de similares características a la sustraída.

El personal actuante corroboró que se trataba de la moto robada, ya que aún llevaba colocada la chapa patente. Tras una intensa persecución policial en el interior del barrio, los investigadores lograron interceptar y detener al conductor con domicilio en el Barrio La Estación.

Te puede interesar...

El Fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, Gay Miguel, dispuso el traslado del detenido y la moto a sede policial para los fines legales correspondientes. Quedó vinculado a la causa por el delito de ROBO CALIFICADO del C.P.A.

Temas

Te puede interesar