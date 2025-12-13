Cayó un delincuente que se robó una moto del estacionamiento de un Super

El personal de la Sección Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, estuvo investigando el caso y logró individualizar e identificar al sospechoso. En la fecha, mientras las pesquisas se encontraban en el interior del Barrio La Estación, divisaron al sospechoso salir de una vivienda conduciendo una moto de similares características a la sustraída.

El personal actuante corroboró que se trataba de la moto robada, ya que aún llevaba colocada la chapa patente. Tras una intensa persecución policial en el interior del barrio, los investigadores lograron interceptar y detener al conductor con domicilio en el Barrio La Estación.