La Policía detuvo a un sujeto mayor de edad alias "El Larguirucho", por robo de una moto Rowser 200 c.c. en el departamento de Rawson. La moto fue sustraída del estacionamiento del Supermercado Makro, ubicado en Lateral de Ruta N° 40 y calle Cano, el pasado 10 de diciembre.
Cayó un delincuente que se robó una moto del estacionamiento de un Super
El personal de la Sección Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, estuvo investigando el caso y logró identificar al sospechoso en el barrio La Estación.