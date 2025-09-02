"
Caso Parisí: probation para Jorge Gil por falso testimonio

El médico Jorge Gil fue condenado por falso testimonio en el juicio por violencia de género contra su amigo Mario Parisí. Cumplirá trabajo comunitario y deberá pagar 3 millones de pesos.

El médico Jorge Gil fue condenado por el delito de falso testimonio en el marco de un juicio por violencia de género contra su amigo personal, el exfuncionario judicial Mario Parisi. La Justicia sanjuanina aplicó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation), que incluye 12 horas de tareas comunitarias durante cuatro meses y el pago de 3 millones de pesos.

Antecedentes del caso

La situación se originó durante la cuarta audiencia del juicio contra Parisi, cuando Gil declaró no conocer ni a la víctima ni a un testigo clave, pese a que anteriormente había admitido haber intentado contactarla y ofrecer dinero en nombre del acusado para que desistiera de la denuncia.

La juez Ana Carolina Parra detectó incongruencias en su testimonio y ordenó su detención inmediata. Posteriormente, Gil fue sometido a una audiencia de acusación donde se le imputó formalmente el delito de falso testimonio.

Resolución judicial

Durante la audiencia de este martes, el abogado defensor Fernando Castro solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, medida que fue aceptada por el juez Diego Sanz y la fiscal Daniela Pringles, a pesar de que la fiscalía contaba con pruebas suficientes para avanzar a un debate oral.

El acuerdo establece que Gil deberá cumplir tareas comunitarias y realizar un pago económico, quedando bajo seguimiento judicial durante el período de probation.

