El médico Jorge Gil fue condenado por el delito de falso testimonio en el marco de un juicio por violencia de género contra su amigo personal, el exfuncionario judicial Mario Parisi. La Justicia sanjuanina aplicó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation), que incluye 12 horas de tareas comunitarias durante cuatro meses y el pago de 3 millones de pesos.
Caso Parisí: probation para Jorge Gil por falso testimonio
El médico Jorge Gil fue condenado por falso testimonio en el juicio por violencia de género contra su amigo Mario Parisí. Cumplirá trabajo comunitario y deberá pagar 3 millones de pesos.