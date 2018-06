Caso de la mujer mutilada: investigan quién es el padre de la beba de Yamila

El espantoso crimen de Yamila Pérez tiene en vilo a la comunidad sanjuanina y a pesar del absoluto hermetismo con el que se maneja el caso, este medio supo que investigarán quién es el padre de la beba que la joven, que fue encontrada muerta en El Mogote, dio a luz hace menos de un mes.





Además de sus dos hijos de entre 7 y 9 años, Yamila tuvo a esta beba que sufrió algunos problemas al nacer y debió ser internada sus primeros días de vida en el área de Neonatología.





Lo que se desconoce hasta el momento es la identidad del padre de la criatura, dato que la investigación requiere en este momento. Fuentes judiciales aseguraron que harán un ADN a la beba, sumando al extraído en la autopsia al cadáver de la madre para cotejar los datos de filiación con el progenitor.





Por otro lado, en la tarde, habrían realizado diferentes allanamientos relacionados al caso, lo que indica que hay pistas firmes para seguir, según consignaron fuentes judiciales.





Hasta el momento, se sabe que la joven tenía 25 años –según consignó en su cuenta de Facebook su fecha de nacimiento es en enero de 1993-, y que presuntamente era una trabajadora sexual que tendría vínculos con personas del ambiente delictivo. Es por eso que estudiarán el entorno de la mujer para analizar con qué personas se relacionaba.

Desde la Justicia manejan la hipótesis de que no se trataría de un "crimen pasional", porque no tiene signos de haber sido impulsivo y se tomaron muchos recaudos. De hecho, analizan que fue planificado el lugar donde fue hallada, porque el cuerpo fue plantado. El crimen no se cometió en ese mismo espacio, sino que fue puesto allí una vez consumado el homicidio.









El cadáver de Yamila fue reconocido en la siesta de este martes en la Morgue judicial por parte de una mujer que dijo ser su madrastra. Para hacerlo oficial, el juez Guillermo Adárvez, titular del Tercer Juzgado de Instrucción, ordenó cotejar el ADN extraído al cadáver con algún familiar directo de la persona identificada.





La mujer dijo que identificaba a Pérez por un tatuaje de tres letras iniciales en la pierna izquierda y también por la ropa de la cintura para abajo.





Los estudios realizados en el cuerpo develaron que la chica murió desangrada producto de ocho puñaladas en el tórax y en el cuello, fue desmembrada y hasta el momento no encontraron sus brazos y uno de sus ojos.