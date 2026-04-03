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Condenaron a 4 años a un hombre por abuso intrafamiliar

J.D fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina. El caso se resolvió mediante juicio abreviado tras un cambio en la calificación del delito.

Un caso de abuso intrafamiliar tuvo resolución judicial en las últimas horas, con la condena a cuatro años de prisión efectiva para un hombre de 45 años. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y homologada por la jueza interviniente.

Durante la investigación, el acusado había sido imputado inicialmente por delitos de mayor gravedad. Sin embargo, en la etapa final del proceso se modificó la calificación a abuso sexual gravemente ultrajante, lo que permitió avanzar con el acuerdo judicial.

De acuerdo a la causa, los hechos ocurrieron cuando la víctima era menor de edad y se encontraba bajo el cuidado del imputado, en un contexto de vínculo familiar directo.

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El testimonio de la adolescente, que actualmente tiene 16 años, fue clave para sostener la acusación. En su relato, describió situaciones reiteradas que se habrían producido en distintos momentos y lugares.

La defensa planteó durante el proceso la falta de elementos para sostener la acusación más grave, lo que derivó en la reformulación del delito y el posterior acuerdo. Finalmente, se resolvió una pena de cuatro años de prisión efectiva, que el condenado deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

El caso fue tramitado en el fuero especializado en delitos contra la integridad sexual, en el marco de una investigación que avanzó hasta su resolución judicial.

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