Condenaron a 4 años a un hombre por abuso intrafamiliar

El testimonio de la adolescente, que actualmente tiene 16 años, fue clave para sostener la acusación. En su relato, describió situaciones reiteradas que se habrían producido en distintos momentos y lugares.

La defensa planteó durante el proceso la falta de elementos para sostener la acusación más grave, lo que derivó en la reformulación del delito y el posterior acuerdo. Finalmente, se resolvió una pena de cuatro años de prisión efectiva, que el condenado deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

El caso fue tramitado en el fuero especializado en delitos contra la integridad sexual, en el marco de una investigación que avanzó hasta su resolución judicial.