Un caso de abuso intrafamiliar tuvo resolución judicial en las últimas horas, con la condena a cuatro años de prisión efectiva para un hombre de 45 años. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y homologada por la jueza interviniente.
Condenaron a 4 años a un hombre por abuso intrafamiliar
J.D fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina. El caso se resolvió mediante juicio abreviado tras un cambio en la calificación del delito.