UPCN abre la final ante Ciudad y va por otra corona

Con este recorrido, UPCN disputará su decimotercera final en la Liga, consolidando una hegemonía sostenida en el vóley nacional, con nueve títulos en su historial.

Del otro lado estará Ciudad Vóley, vigente campeón y líder de la fase regular. En su camino a la final dejó atrás a Defensores de Banfield y luego a Tucumán de Gimnasia, en una serie más exigente que se definió 2-1.

El cruce no es nuevo: será la cuarta final entre ambos equipos, en una rivalidad que se instaló como una de las más fuertes del torneo en los últimos años.

Cómo sigue la serie

Juego 1: sábado 4 de abril, 20 hs (Buenos Aires)

sábado 4 de abril, 20 hs (Buenos Aires) Juego 2: lunes 6 de abril, 20 hs (Buenos Aires)

lunes 6 de abril, 20 hs (Buenos Aires) Juego 3: sábado 11 de abril, 20 hs (San Juan)

sábado 11 de abril, 20 hs (San Juan) Juego 4: lunes 13 de abril, 20 hs (San Juan)*

lunes 13 de abril, 20 hs (San Juan)* Juego 5: sábado 18 de abril, 20 hs (Buenos Aires)*

*En caso de ser necesarios.

UPCN buscará imponer su experiencia en este tipo de definiciones, mientras que Ciudad intentará sostener su condición de campeón. La primera pulseada ya está en marcha.

Historial de finales de UPCN en la LVA

-2010 vs Bolívar (1-4) Subcampeón

-2011 vs Bolívar (4-3) Campeón

-2012 vs Boca (3-1) Campeón

-2013 vs Buenos Aires Unidos (3-0) Campeón

-2014 vs Lomas (3-0) Campeón

-2015 vs Bolívar (3-2) Campeón

-2016 vs Bolívar (3-2) Campeón

-2017 vs Bolívar (2-3) Subcampeón

-2018 vs Bolívar (3-1) Campeón

-2021 vs Ciudad (3-0) Campeón

-2022 vs Ciudad (3-1) Campeón

-2023 vs Ciudad (0-3) Subcampeón