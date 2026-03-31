"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > tumbera

Cayó por una "tumbera" en su mesa de luz y fue condenado a prisión efectiva

Mauricio Alejandro Ferreira fue capturado durante un allanamiento en la Villa Juan Pablo II.

En un procedimiento que comenzó como una investigación por robo, Mauricio Alejandro Ferreira terminó condenado por la tenencia ilegal de un arma de fuego de fabricación casera. El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo en el departamento de Chimbas, cuando personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad irrumpió en su domicilio de la Villa Juan Pablo II para ejecutar una orden de sanamiento.

Al ingresar a la vivienda ubicada en la Manzana C, los efectivos policiales informaron a Ferreira sobre la medida judicial y le consultaron si poseía objetos de valor o armas. De manera espontánea, el imputado admitió tener una "tumbera" en su habitación.

Al dirigirse al dormitorio, los uniformados y los testigos civiles constataron que sobre la mesa de luz se encontraban dos piezas de caño con soldaduras y partes de madera que conformaban el arma casera. Tras confirmar que Ferreira no poseía autorización legal, se procedió a su inmediata aprehensión y se dio intervención al sistema de Flagrancia.

Te puede interesar...

Condena y reincidencia

La pericia realizada posteriormente por la División Balística de Criminalística confirmó que el arma era apta para el disparo, lo que agravó la situación procesal del detenido.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia resolvió:

  • Una condena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo.

  • Declaración de reincidencia, lo que impide que el beneficio de la libertad condicional se otorgue de manera simple.

  • Dictado de prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, por lo que Ferreira será trasladado directamente al Penal de Chimbas.

Temas

Te puede interesar