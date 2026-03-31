En un procedimiento que comenzó como una investigación por robo, Mauricio Alejandro Ferreira terminó condenado por la tenencia ilegal de un arma de fuego de fabricación casera. El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo en el departamento de Chimbas, cuando personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad irrumpió en su domicilio de la Villa Juan Pablo II para ejecutar una orden de sanamiento.
Cayó por una "tumbera" en su mesa de luz y fue condenado a prisión efectiva
Mauricio Alejandro Ferreira fue capturado durante un allanamiento en la Villa Juan Pablo II.