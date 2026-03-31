Cayó por una "tumbera" en su mesa de luz y fue condenado a prisión efectiva

Al ingresar a la vivienda ubicada en la Manzana C, los efectivos policiales informaron a Ferreira sobre la medida judicial y le consultaron si poseía objetos de valor o armas. De manera espontánea, el imputado admitió tener una "tumbera" en su habitación.

Al dirigirse al dormitorio, los uniformados y los testigos civiles constataron que sobre la mesa de luz se encontraban dos piezas de caño con soldaduras y partes de madera que conformaban el arma casera. Tras confirmar que Ferreira no poseía autorización legal, se procedió a su inmediata aprehensión y se dio intervención al sistema de Flagrancia.