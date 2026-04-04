Reaccionó, pero no alcanzó: el Verdinegro empató con Gimnasia y Tiro

Sin embargo, cuando el primer tiempo se apagaba, llegó la reacción. A los 45 minutos, Hernán Zuliani apareció en el área y, con un cabezazo preciso, venció a Federico Cosentino para sellar el 1-1 antes del descanso.

En el complemento, el equipo dirigido por Ariel Martos mostró mayor tenencia, pero volvió a evidenciar su principal déficit: la falta de eficacia. Los ingresos desde el banco no lograron cambiar el rumbo de un partido que se fue diluyendo en intensidad.

Dentro de un desarrollo parejo, San Martín tuvo algunas aproximaciones sobre el final, pero sin la contundencia necesaria para romper la igualdad.

Con este resultado, el Verdinegro acumula cinco partidos sin ganar y apenas suma 7 puntos en el torneo, quedando relegado en la tabla y lejos de los puestos de protagonismo. El empate, lejos de ser un punto de partida, profundiza las dudas en un equipo que no encuentra regularidad y necesita respuestas urgentes.