Irán reporta ataques a aviones de EE.UU. y sube la tensión: qué dijo Trump

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En ese contexto, se confirmó que uno de los tripulantes fue recuperado con vida, mientras que continúa la búsqueda del segundo, en una operación considerada de alta complejidad por desarrollarse en territorio adverso.

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Aviones alcanzados y operativo en marcha

Los reportes cruzados señalan que los episodios involucraron distintas aeronaves en pleno desarrollo de operaciones militares. Entre ellas, un caza F-15 y un avión de ataque A-10, este último alcanzado en inmediaciones del estratégico Estrecho de Ormuz.

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En este caso, el piloto logró eyectarse tras dirigir la aeronave fuera de la zona de combate y se encuentra a salvo bajo custodia estadounidense.

El escenario se volvió aún más delicado cuando, durante las tareas de rescate, al menos dos helicópteros militares que participaban del operativo fueron alcanzados por fuego enemigo, aunque sin víctimas confirmadas.

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La respuesta de Trump

En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó una postura firme y descartó cualquier impacto de estos hechos en la estrategia militar o en eventuales negociaciones.

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“No, en absoluto. Es la guerra”, sostuvo al ser consultado sobre las consecuencias de los derribos, dejando en claro que la ofensiva continuará. El mandatario evitó brindar detalles operativos, pero transmitió un mensaje de continuidad en las acciones militares, en el marco de una campaña que busca sostener presión sobre el régimen iraní.

Los enfrentamientos se dan en un contexto de máxima tensión, con operaciones militares activas y sin avances concretos en el plano diplomático. Mientras tanto, la capacidad de respuesta iraní, a pesar de las fuertes bajas en su estructura política y militar, sigue generando preocupación a nivel internacional.

En paralelo, los movimientos en zonas estratégicas como el Estrecho de Ormuz impactan en los mercados globales, especialmente en el precio del petróleo. Con operativos en curso, versiones contrapuestas y un escenario volátil, el conflicto entra en una fase crítica, donde cada movimiento puede escalar aún más la confrontación.