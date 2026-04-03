Conmoción en Los Azules: murió un operario tras volcar una máquina

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Tras el episodio, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad. Personal en el lugar brindó asistencia inmediata y se coordinó la intervención de servicios médicos, tanto del departamento como de la capital provincial.

Pese a los intentos de asistencia, el operario falleció en el lugar. Posteriormente, la zona fue resguardada para permitir el trabajo de peritos y autoridades, quienes avanzan con las diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho.

Desde la empresa indicaron que el caso será investigado conforme a los procedimientos vigentes y manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer lo sucedido. El episodio generó conmoción en el ámbito laboral y minero, mientras se esperan avances en las pericias que permitan determinar responsabilidades y condiciones en las que se produjo el accidente