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Conmoción en Los Azules: murió un operario tras volcar una máquina

Un trabajador murió tras un accidente en el proyecto Los Azules, en Calingasta. Investigan el vuelco de una topadora durante tareas de obra.

Un accidente laboral con consecuencias fatales sacudió este viernes al proyecto minero Los Azules, en Calingasta, donde un operario perdió la vida mientras realizaba tareas en una zona de obra. El hecho ocurrió durante la tarde en el sector de Atutia, en momentos en que se desarrollaban trabajos de construcción de camino dentro del predio minero.

La víctima fue identificada como Mario Alberto Alancay, quien se desempeñaba como operador de topadora y formaba parte de una empresa contratista que prestaba servicios en el lugar.

De acuerdo a la información preliminar, el trabajador habría sido despedido de la cabina tras el vuelco de la maquinaria que operaba. Las circunstancias en las que se produjo el siniestro aún no fueron determinadas y forman parte de la investigación en curso.

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Tras el episodio, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad. Personal en el lugar brindó asistencia inmediata y se coordinó la intervención de servicios médicos, tanto del departamento como de la capital provincial.

Pese a los intentos de asistencia, el operario falleció en el lugar. Posteriormente, la zona fue resguardada para permitir el trabajo de peritos y autoridades, quienes avanzan con las diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho.

Desde la empresa indicaron que el caso será investigado conforme a los procedimientos vigentes y manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer lo sucedido. El episodio generó conmoción en el ámbito laboral y minero, mientras se esperan avances en las pericias que permitan determinar responsabilidades y condiciones en las que se produjo el accidente

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