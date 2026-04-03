Un accidente laboral con consecuencias fatales sacudió este viernes al proyecto minero Los Azules, en Calingasta, donde un operario perdió la vida mientras realizaba tareas en una zona de obra. El hecho ocurrió durante la tarde en el sector de Atutia, en momentos en que se desarrollaban trabajos de construcción de camino dentro del predio minero.
Conmoción en Los Azules: murió un operario tras volcar una máquina
Un trabajador murió tras un accidente en el proyecto Los Azules, en Calingasta. Investigan el vuelco de una topadora durante tareas de obra.