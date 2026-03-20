Caso Evelyn: piden imputar a los dos jóvenes que la acompañaban

En un primer momento, los efectivos que intervinieron en la escena indicaron que Evelyn Esquivel manejaba el vehículo y que Molina viajaba como acompañante. Sin embargo, esa versión fue posteriormente modificada en declaraciones formales. Páez Atencio sostuvo que quien estaba al volante era Molina, lo que abrió nuevas líneas de análisis.

Ante estas contradicciones, se incorporaron distintas medidas probatorias. Entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el límite entre San Juan y San Luis. No obstante, los registros no permitieron esclarecer quién conducía, ya que solo muestran el paso del vehículo sin captar el interior.

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Evelyn Esquivel había resultado gravemente herida tras el vuelco ocurrido el 12 de enero, a la altura del kilómetro 443 en la zona de El Encón. Permaneció internada durante más de un mes, hasta que falleció el 17 de febrero.

Los tres jóvenes regresaban de una fiesta electrónica en Córdoba y habían iniciado el viaje hacia San Juan durante la noche previa al accidente, que se produjo en la madrugada en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Con la audiencia de formalización en puerta, la causa ingresa en una etapa determinante para definir responsabilidades y reconstruir con precisión qué ocurrió en aquella madrugada que terminó en tragedia.