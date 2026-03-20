Caso Evelyn: piden imputar a los dos jóvenes que la acompañaban
La Justicia avanza en la causa por la muerte de Evelyn Esquivel: imputarán a los dos jóvenes que viajaban con ella, mientras sigue sin definirse quién conducía.
La investigación por la muerte de Evelyn Esquivel dio un paso clave en las últimas horas. El fiscal Sebastián Gómez solicitó la audiencia de formalización para imputar a los dos jóvenes que viajaban junto a la víctima al momento del siniestro ocurrido en enero sobre la Ruta 20.
Se trata de Nilson Molina, oriundo de Córdoba, y Mariana Daniela Páez Atencio, quienes ahora quedaron en el centro de la causa. Según se informó, Molina será acusado de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo con motor, mientras que Páez Atencio enfrentará una imputación por encubrimiento. Ambas calificaciones son provisorias y podrían modificarse a medida que avance la investigación.
El caso sigue atravesado por una duda central que aún no logra resolverse: quién conducía el Peugeot 208 al momento del accidente. Las versiones fueron cambiando con el correr de los días y generaron incertidumbre entre los investigadores.
En un primer momento, los efectivos que intervinieron en la escena indicaron que Evelyn Esquivel manejaba el vehículo y que Molina viajaba como acompañante. Sin embargo, esa versión fue posteriormente modificada en declaraciones formales. Páez Atencio sostuvo que quien estaba al volante era Molina, lo que abrió nuevas líneas de análisis.
Ante estas contradicciones, se incorporaron distintas medidas probatorias. Entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el límite entre San Juan y San Luis. No obstante, los registros no permitieron esclarecer quién conducía, ya que solo muestran el paso del vehículo sin captar el interior.
Evelyn Esquivel había resultado gravemente herida tras el vuelco ocurrido el 12 de enero, a la altura del kilómetro 443 en la zona de El Encón. Permaneció internada durante más de un mes, hasta que falleció el 17 de febrero.
Los tres jóvenes regresaban de una fiesta electrónica en Córdoba y habían iniciado el viaje hacia San Juan durante la noche previa al accidente, que se produjo en la madrugada en circunstancias que todavía son materia de investigación.
Con la audiencia de formalización en puerta, la causa ingresa en una etapa determinante para definir responsabilidades y reconstruir con precisión qué ocurrió en aquella madrugada que terminó en tragedia.