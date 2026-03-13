En el marco de la investigación penal por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, el fiscal Dr. Guillermo Heredia informó que la gran mayoría de los damnificados aceptó la propuesta de reparación integral. La oferta contempla la devolución total del perjuicio económico, fijado en 540 millones de pesos (incluyendo 31 millones en intereses), en beneficio de las 357 personas denunciantes.
Caso Branka Motors: los damnificados aceptaron la propuesta de reparación integral
Cerca de 350 denunciantes dieron el visto bueno a la oferta de 540 millones de pesos presentada por la defensa.