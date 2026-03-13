Caso Branka Motors: los damnificados aceptaron la propuesta de reparación integral

La iniciativa, que inicialmente contó con la conformidad de 347 personas y sumó otras nueve en el transcurso de la semana, establece un esquema de pago financiado a 120 días. El cronograma consta de cinco cuotas, comenzando la primera a los 15 días de una eventual homologación judicial. Para asegurar el cumplimiento, los imputados respaldaron la propuesta con garantías sobre bienes muebles e inmuebles.

Este avance es resultado de una intensa labor de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que en solo 40 días realizó 12 allanamientos y un exhaustivo análisis financiero para reconstruir la ruta del dinero. El equipo de trabajo, integrado por los Ayudantes Fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, junto a Julieta Luluaga y Johana Madeo, priorizó la restitución efectiva del daño frente a dos ofertas anteriores que habían sido rechazadas por ser insuficientes.