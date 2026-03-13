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Caso Branka Motors: los damnificados aceptaron la propuesta de reparación integral

Cerca de 350 denunciantes dieron el visto bueno a la oferta de 540 millones de pesos presentada por la defensa.

En el marco de la investigación penal por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, el fiscal Dr. Guillermo Heredia informó que la gran mayoría de los damnificados aceptó la propuesta de reparación integral. La oferta contempla la devolución total del perjuicio económico, fijado en 540 millones de pesos (incluyendo 31 millones en intereses), en beneficio de las 357 personas denunciantes.

La iniciativa, que inicialmente contó con la conformidad de 347 personas y sumó otras nueve en el transcurso de la semana, establece un esquema de pago financiado a 120 días. El cronograma consta de cinco cuotas, comenzando la primera a los 15 días de una eventual homologación judicial. Para asegurar el cumplimiento, los imputados respaldaron la propuesta con garantías sobre bienes muebles e inmuebles.

Este avance es resultado de una intensa labor de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que en solo 40 días realizó 12 allanamientos y un exhaustivo análisis financiero para reconstruir la ruta del dinero. El equipo de trabajo, integrado por los Ayudantes Fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, junto a Julieta Luluaga y Johana Madeo, priorizó la restitución efectiva del daño frente a dos ofertas anteriores que habían sido rechazadas por ser insuficientes.

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Actualmente, el acuerdo se encuentra a la espera de la resolución de la Jueza de Garantías, quien deberá evaluar los términos y decidir si corresponde su homologación definitiva para iniciar los pagos.

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