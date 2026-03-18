Brutal robo a jubilado en el centro: cuatro jóvenes lo redujeron a golpes

El hecho ocurrió alrededor de las 22 sobre la vereda de calle Santa Fe, entre Estados Unidos y avenida Rawson. La víctima, un viudo de apellido Sosa, relató a los efectivos de la Comisaría 5ta que caminaba por la zona cuando fue abordado por los cuatro desconocidos, quienes lo tomaron por la fuerza e intentaron arrebatarle sus pertenencias de inmediato.

Sosa intentó resistirse, pero los agresores respondieron con golpes de puño hasta lograr reducirlo. Fuentes judiciales indicaron que, pese a la violencia del ataque, las lesiones no serían de gravedad. Los asaltantes se apoderaron de la riñonera y huyeron del lugar.