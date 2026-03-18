Un hombre de 73 años fue víctima de un violento asalto en la noche del martes mientras caminaba por las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson. Cuatro jóvenes lo rodearon, lo redujeron a golpes de puño y le arrebataron la riñonera que llevaba consigo, en la que guardaba documentación, tarjetas, medicamentos y $100.000 en efectivo.
Brutal robo a jubilado en el centro: cuatro jóvenes lo redujeron a golpes
Cuatro jóvenes rodearon, golpearon y robaron a un hombre de 73 años que caminaba cerca del Hospital Rawson. Le arrebataron una riñonera con documentos, medicamentos y $100.000 en efectivo.