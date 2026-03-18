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Brutal robo a jubilado en el centro: cuatro jóvenes lo redujeron a golpes

Cuatro jóvenes rodearon, golpearon y robaron a un hombre de 73 años que caminaba cerca del Hospital Rawson. Le arrebataron una riñonera con documentos, medicamentos y $100.000 en efectivo.

Un hombre de 73 años fue víctima de un violento asalto en la noche del martes mientras caminaba por las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson. Cuatro jóvenes lo rodearon, lo redujeron a golpes de puño y le arrebataron la riñonera que llevaba consigo, en la que guardaba documentación, tarjetas, medicamentos y $100.000 en efectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 sobre la vereda de calle Santa Fe, entre Estados Unidos y avenida Rawson. La víctima, un viudo de apellido Sosa, relató a los efectivos de la Comisaría 5ta que caminaba por la zona cuando fue abordado por los cuatro desconocidos, quienes lo tomaron por la fuerza e intentaron arrebatarle sus pertenencias de inmediato.

Sosa intentó resistirse, pero los agresores respondieron con golpes de puño hasta lograr reducirlo. Fuentes judiciales indicaron que, pese a la violencia del ataque, las lesiones no serían de gravedad. Los asaltantes se apoderaron de la riñonera y huyeron del lugar.

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Tras radicar la denuncia en la Comisaría 5ta, la causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que lleva adelante la investigación para identificar y dar con el paradero de los cuatro atacantes.

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