Ataque a Rodríguez: ratificaron la prisión preventiva de dos imputados

La fiscal Claudia Salica, junto al fiscal coordinador Cristian Catalano, rechazaron el planteo, señalando que ambos imputados poseen antecedentes penales y podrían fugarse. Además, destacaron que la geolocalización de los teléfonos celulares de los acusados los ubicó en el barrio donde ocurrió el hecho.

Durante la audiencia, Salica cuestionó la actuación del abogado Castán, indicando que no se había presentado ante la UFI para tomar conocimiento del legajo completo, el cual contiene elementos que incriminan a su defendido.

Tras el intercambio de argumentos, el juez Montilla resolvió no hacer lugar al pedido de libertad y ratificó la prisión preventiva de Enzo y Pablo Pérez. Ambos permanecerán alojados en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación.

La fiscal informó que están a la espera de una pericia que será retirada el 23 de septiembre en Capital Federal, la cual será incorporada al control de acusación. Según adelantaron los fiscales, a los imputados se les imputará el delito de robo triplemente agravado, y se solicitarán penas de hasta 20 años de prisión para algunos de los involucrados.

Además de Enzo y Pablo Pérez, por el mismo hecho permanecen detenidos e imputados: Sebastián Aguirre, Alfredo Monteleone, Braian Álvarez y Brian Arredondo.