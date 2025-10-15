Amenazó a una vecina con una pistola 9mm y terminó detenido

Durante el procedimiento se constató que el detenido poseía una credencial del RENAPER que lo habilitaba únicamente para la tenencia, pero no para la portación, situación que agrava su estado legal.

Como parte de la investigación, los efectivos entrevistaron a una mujer de 31 años, vecina del barrio Independencia, quien declaró que Mercado la había amenazado con el arma momentos antes y que, luego, realizó los disparos en una estación de servicio cercana. En las inmediaciones de su domicilio, la Policía encontró dos vainas servidas que serían parte del mismo episodio.

Las fuentes indicaron que la llamada al 911 que activó el operativo habría sido realizada por los padres de la expareja del detenido, preocupados por la situación.

Mercado quedó vinculado a una causa de Flagrancia, y se espera que en los próximos días sea imputado en una audiencia judicial. Mientras tanto, permanece detenido y a disposición del Ministerio Público Fiscal.