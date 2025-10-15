"
Amenazó a una vecina con una pistola 9mm y terminó detenido

Un llamado al 911 desató un fuerte operativo policial en Pocito. Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9mm tras efectuar disparos en la vía pública y amenazar a una vecina.

Un fuerte operativo policial se desplegó en las últimas horas en Pocito luego de que un llamado al 911 alertara sobre un hombre que estaba efectuando disparos con un arma de fuego en la vía pública.

El sospechoso, identificado como Pablo Emmanuel Mercado, de 33 años, fue detenido tras una intensa búsqueda llevada adelante por efectivos de la Comisaría 7ª. Según fuentes policiales, el operativo culminó a varios kilómetros del lugar del hecho, en la intersección de Calle 11 y Alfonso XIII, donde finalmente lograron interceptarlo.

Al momento de la aprehensión, Mercado se desplazaba en un Ford Focus. En el interior del vehículo, los uniformados hallaron una pistola 9mm marca Taurus, con un cargador colocado y otros dos adicionales —uno completo y los restantes con municiones faltantes—. Además, se encontraron una vaina servida y dos cartuchos a la altura del freno de mano.

Durante el procedimiento se constató que el detenido poseía una credencial del RENAPER que lo habilitaba únicamente para la tenencia, pero no para la portación, situación que agrava su estado legal.

Como parte de la investigación, los efectivos entrevistaron a una mujer de 31 años, vecina del barrio Independencia, quien declaró que Mercado la había amenazado con el arma momentos antes y que, luego, realizó los disparos en una estación de servicio cercana. En las inmediaciones de su domicilio, la Policía encontró dos vainas servidas que serían parte del mismo episodio.

Las fuentes indicaron que la llamada al 911 que activó el operativo habría sido realizada por los padres de la expareja del detenido, preocupados por la situación.

Mercado quedó vinculado a una causa de Flagrancia, y se espera que en los próximos días sea imputado en una audiencia judicial. Mientras tanto, permanece detenido y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

