En el marco de las investigaciones por sustracción de vehículos, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes concretó este martes dos procedimientos en distintos puntos de la Ciudad de San Juan, donde secuestraron motocicletas que registraban pedido de secuestro.
Capital: un adolescente y un adulto circulaban en motos con pedido de secuestro
Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes secuestraron dos motocicletas con dominios apócrifos. Los rodados habían sido denunciados por robo meses atrás.