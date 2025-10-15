Capital: un adolescente y un adulto circulaban en motos con pedido de secuestro

Horas más tarde, en otro operativo sobre avenida General Paz, el personal policial observó otra motocicleta con patente falsa. En la intersección de calles Alem y Valdivia, entrevistaron a un hombre mayor de edad oriundo de Santa Lucía, que se movilizaba en una Gilera Smash 110cc negra, también con dominio apócrifo.

moto 2

Tras las verificaciones, se determinó que el vehículo correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo agravado (legajo 499/25), de la Comisaría 17ª, con intervención del Cuerpo de Procedimientos Analíticos (CPA).

En ambos casos, por orden de la UFI Delitos contra la Propiedad, los rodados fueron secuestrados y las actuaciones continuarán bajo la órbita judicial correspondiente.