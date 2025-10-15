"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > motos

Capital: un adolescente y un adulto circulaban en motos con pedido de secuestro

Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes secuestraron dos motocicletas con dominios apócrifos. Los rodados habían sido denunciados por robo meses atrás.

En el marco de las investigaciones por sustracción de vehículos, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes concretó este martes dos procedimientos en distintos puntos de la Ciudad de San Juan, donde secuestraron motocicletas que registraban pedido de secuestro.

El primer hecho ocurrió en lateral de Circunvalación y calle Salta, donde los efectivos entrevistaron a un adolescente oriundo de Chimbas que circulaba en una motocicleta Corven Triax 250cc tipo enduro con placa de dominio apócrifa.

Tras verificar los números de motor y cuadro, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro por robo (legajo 558/24) de la Comisaría 4ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Por disposición judicial, el vehículo fue secuestrado y se dio intervención al Juzgado de Menores.

Te puede interesar...

Horas más tarde, en otro operativo sobre avenida General Paz, el personal policial observó otra motocicleta con patente falsa. En la intersección de calles Alem y Valdivia, entrevistaron a un hombre mayor de edad oriundo de Santa Lucía, que se movilizaba en una Gilera Smash 110cc negra, también con dominio apócrifo.

moto 2

Tras las verificaciones, se determinó que el vehículo correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo agravado (legajo 499/25), de la Comisaría 17ª, con intervención del Cuerpo de Procedimientos Analíticos (CPA).

En ambos casos, por orden de la UFI Delitos contra la Propiedad, los rodados fueron secuestrados y las actuaciones continuarán bajo la órbita judicial correspondiente.

Temas

Te puede interesar