Abusó de ella mientras dormía, lo condenaron a seis años y sigue libre

Según la acusación, durante la madrugada la joven se retiró a descansar a una habitación y dejó en claro que no quería mantener relaciones sexuales. La denunciante sostuvo que más tarde despertó mientras era abusada sin su consentimiento y que, tras lograr apartarse, salió del lugar junto a una amiga.

Uno de los testimonios más relevantes del debate fue el del conductor de una aplicación de transporte que llevó a las jóvenes después del episodio. El hombre describió el estado de conmoción de la denunciante y afirmó haber escuchado su relato durante el viaje.

Posteriormente, la joven acudió al CAVIG, donde se realizaron estudios médicos. Los análisis detectaron material genético del acusado en las muestras obtenidas, un elemento que la Fiscalía incorporó como prueba central de la acusación.

Durante los alegatos, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, había solicitado 7 años y 6 meses de prisión. Los abogados defensores José Manuel Beltrán y Mario Morán, por su parte, plantearon que la relación sexual había sido consentida y pidieron la absolución.

El juez Montilla se ubicó en un punto intermedio respecto a la pena: consideró acreditada la responsabilidad penal de Sorrentino y fijó la condena en seis años.

Por qué no va preso todavía

La condena existe y es efectiva, pero la ley establece que mientras una sentencia no quede firme —es decir, mientras pueda ser apelada o revisada por instancias superiores— el condenado puede permanecer en libertad bajo ciertas condiciones.

En el caso de Sorrentino, esas condiciones son estrictas. Deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría 7ª, permanecer a disposición de la Justicia y no podrá salir de San Juan ni del país sin autorización judicial. Sus documentos de viaje fueron retenidos. Además, tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio.

Si la condena queda firme tras el proceso de revisión, Sorrentino deberá ingresar al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir los seis años establecidos en la sentencia.