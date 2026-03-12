La inflación de febrero fue del 2,9%: tarifas y comida, lo que más subió
El INDEC confirmó una variación interanual del 33,1%. El rubro "Vivienda y servicios" lideró las subas con casi un 7% debido a la quita de subsidios, mientras que la Carne volvió a presionar sobre la canasta alimentaria.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 2,9% en febrero de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este dato, la inflación acumula un 5,9% en el primer bimestre del año y marca una trayectoria interanual del 33,1%. Es el sexto mes consecutivo que el índice se mantiene por encima de los dos puntos, mostrando una resistencia a la baja mayor a la esperada por el equipo económico.
Al analizar los componentes del índice, la división de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó un 6,8%. Este salto se explica principalmente por la actualización de los cuadros tarifarios en la mayoría de las provincias y la reestructuración de los esquemas de subsidios, que impactaron de lleno en el bolsillo de los usuarios.
El segundo rubro con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 3,3%. Dentro de esta categoría, la suba en Carnes y derivados fue determinante para el promedio general en casi todas las regiones del país. La excepción fue la Patagonia, donde el impacto de las tarifas de servicios públicos superó al de los alimentos.
En contrapartida, los rubros que mostraron mayor estabilidad fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que se mantuvo sin variaciones (0,0%) por factores estacionales de liquidación de temporada.
La dinámica de febrero mostró una clara presión de los precios Regulados, que subieron un 4,3%, superando al IPC Núcleo (3,1%) y a los Estacionales, que registraron una deflación del -1,3%.
El dato del INDEC (2,9%) se ubicó levemente por encima de la medición de la Ciudad de Buenos Aires (2,6%). Este escenario se da en un contexto de tensión interna en el organismo estadístico, tras la polémica salida de Marco Lavagna y las discusiones sobre la implementación de una nueva metodología de medición postergada desde 2017.
Expectativas vs. Realidad
A pesar de la aceleración respecto a las metas oficiales, el presidente Javier Milei ratificó su promesa de que para agosto de 2026 "la inflación comenzará con cero". Sin embargo, el mercado se muestra más cauto: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un sendero descendente más lento, estimando un 1,5% recién para agosto, lejos de la nulidad inflacionaria prometida.
Además, se encienden luces de alerta externas: el conflicto en Medio Oriente ha disparado el precio del barril de petróleo, un costo que, si bien no impactó plenamente en febrero, podría presionar sobre los combustibles y la cadena logística en el índice de marzo.
Mientras tanto, el costo de vida sigue golpeando a los hogares: una familia tipo necesitó $1.397.672 en febrero para no caer bajo la línea de pobreza.