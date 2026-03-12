La inflación de febrero fue del 2,9%: tarifas y comida, lo que más subió

En contrapartida, los rubros que mostraron mayor estabilidad fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que se mantuvo sin variaciones (0,0%) por factores estacionales de liquidación de temporada.

image

La dinámica de febrero mostró una clara presión de los precios Regulados, que subieron un 4,3%, superando al IPC Núcleo (3,1%) y a los Estacionales, que registraron una deflación del -1,3%.

El dato del INDEC (2,9%) se ubicó levemente por encima de la medición de la Ciudad de Buenos Aires (2,6%). Este escenario se da en un contexto de tensión interna en el organismo estadístico, tras la polémica salida de Marco Lavagna y las discusiones sobre la implementación de una nueva metodología de medición postergada desde 2017.

Expectativas vs. Realidad

A pesar de la aceleración respecto a las metas oficiales, el presidente Javier Milei ratificó su promesa de que para agosto de 2026 "la inflación comenzará con cero". Sin embargo, el mercado se muestra más cauto: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un sendero descendente más lento, estimando un 1,5% recién para agosto, lejos de la nulidad inflacionaria prometida.

Además, se encienden luces de alerta externas: el conflicto en Medio Oriente ha disparado el precio del barril de petróleo, un costo que, si bien no impactó plenamente en febrero, podría presionar sobre los combustibles y la cadena logística en el índice de marzo.

Mientras tanto, el costo de vida sigue golpeando a los hogares: una familia tipo necesitó $1.397.672 en febrero para no caer bajo la línea de pobreza.