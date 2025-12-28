Analistas estiman que la inflación de diciembre será cerca de 2,5%

Sin embargo, las mediciones de las consultoras privadas se ubican por encima de ese registro. La proyección mensual de Analytica en torno del 2,5% coincide con la estimación de Libertad y Progreso para diciembre y se ubica apenas por encima de lo previsto por el REM.

El comportamiento reciente de los alimentos

El último informe de Analytica registró en la tercera semana de diciembre una variación semanal de 0,9% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. Con ese dato, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,8%, lo que llevó a la consultora a proyectar una inflación mensual de 2,5% para diciembre.

La serie semanal mostró que, desde comienzos de octubre, las variaciones se movieron mayormente entre 0,6% y 0,9%, con un repunte en las primeras semanas de diciembre. Ese patrón explicó buena parte de la estimación mensual para el cierre del año.

LCG, por su parte, informó que en la cuarta semana de diciembre los alimentos y bebidas aumentaron 0,6% semanal, luego de una semana previa con caída de precios. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación mensual del rubro alcanzó el 2,3%, aunque la medición punta a punta resultó del 1,6%.

La concentración de las subas dentro de la canasta

El relevamiento de LCG mostró una fuerte concentración de las subas en pocos productos. Según el informe, el 68% de la inflación semanal se explicó por el aumento de precios en los cortes de carnes, mientras que en el promedio mensual ese capítulo explicó el 81% de la variación total del rubro.

image

En sentido contrario, verduras y productos lácteos tuvieron una incidencia negativa en la variación mensual, lo que ayudó a moderar el promedio general. Además, el informe señaló una disminución en la dispersión de precios respecto de semanas anteriores y un 12% de productos con aumentos dentro de la canasta relevada.