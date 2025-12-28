Vacaciones: una familia necesita $4 millones para veranear en el país

En este marco, el análisis de la UADE resaltó que la capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo estable respecto al período anterior.

En la costa argentina, Cariló se ubicó como el destino más costoso del país, con un valor de $10.665.172 y una variación interanual del 3,75%. Este presupuesto es cinco veces superior al necesario para vacacionar en Villa Gesell.

El podio de los destinos más caros:

Cariló: $10.665.172 (6,55 salarios)

Pinamar: $8.026.847 (4,93 salarios)

Bariloche $5.541.566 (3,41 salarios)

En las opciones más accesibles, el informe destaca a Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670), valores que implican entre 1,71 y 1,35 salarios medios.

Con respecto al turismo internacional, el estudio aportó que optar por vacaciones fuera del país resulta, en promedio, 2,7 veces más caro que el doméstico, con una variación promedio del 4,18% para destinos como Nueva York, Madrid y Río de Janeiro.

Las ciudades más costosas en el exterior

Madrid: $17.187.220 (10,56 salarios)

Nueva York: $14.254.930 (8,76 salarios)

Miami: $10.957.086 (6,73 salarios)

En contraste, Río de Janeiro demanda un gasto menor ($5.995.297, 3,68 salarios) y Santiago de Chile requiere aún menos, ya que se estima un costo de $3.277.739, es decir, solo 2,01 salarios, quedando por debajo de varios destinos nacionales.

El estudio arrojó comparaciones llamativas que reflejan desfasajes de precios. Así, por ejemplo expuso que el costo de las vacaciones en Cariló es el mismo que en Miami y el esfuerzo económico requerido para viajar a Santiago de Chile es menor que el necesario para costear 13 de los 25 destinos nacionales analizados.

Al mismo tiempo, el informe de la UADE también analizó, en relación al turismo internacional, el poder adquisitivo del salario argentino (medido por el RIPTE) en dólares al tipo de cambio oficial, revelando un incremento de casi el 50%.

Esta suba provocó que, en términos relativos, los destinos turísticos internacionales se volvieran más accesibles que los domésticos. Sin embargo, el análisis planteó que la ganancia de poder adquisitivo medida en moneda extranjera es sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, las cuales podrían revertir rápidamente esta ventaja relativa.

Desde Ineco precisaron que los cálculos elaborados incluyen solo alojamiento y transportes para una familia de dos adultos y dos niños, aunque aportó algunos gastos habituales por fuera de los segmentos mencionados.

De esta manera, reveló que el alquiler diario de una carpa tiene un promedio de $55.448, con valores mínimos de $35.377 en Miramar y máximos de $118.800 en Chapadmalal. Por otro lado, asistir a una obra de teatro en Mar del Plata alcanza un gasto estimado de $132.000 por función.

En tanto que una cena en restaurante para una familia de cuatro promedia $89.831 en la Costa Atlántica, encontrándose las opciones más económicas en Villa Gesell ($70.000) y Miramar ($76.000), mientras que la más elevada se da en Cariló ($107.143).