Milei sobre Spagnuolo y coimas: "Si me decía, le volaba la cabeza"

También desmintió que el exfuncionario lo advirtiera al respecto. “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo, en diálogo con el periodista Gabriel Anello en Radio Mitre.

“Un foco de desestabilizar al Presidente es pegarle a Karina. Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”, cuestionó Milei.

En plena campaña electoral, y luego de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, el mandatario le envió un guiño a Mauricio Macri al hablar de “puentes”. “No estamos hablando, pero no están cerradas las puertas al diálogo”, dijo sobre el titular del PRO, aunque aclaró: “Las relaciones a veces se enfrían y otras, se profundizan”.

“Las circunstancias de los eventos electorales pueden generar estos distanciamientos ocasionales, pero tanto Mauricio Macri como yo sabemos de qué lado de la historia estar cuando la cosa se pone seria”, agregó.