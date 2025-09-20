A un día de haber lanzado la campaña electoral en Córdoba acompañado por varios de sus ministros, Javier Milei volvió a ratificar a su hermana Karina como secretaria general de la Presidencia, quien está involucrada en los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Milei sobre Spagnuolo y coimas: "Si me decía, le volaba la cabeza"
El Presidente ratificó a su hermana Karina: “Nunca le dije ‘Te quiero proteger, correte’”. Aclaró que siguen “remando” junto a Santiago Caputo y buscó acercar posiciones con Mauricio Macri.