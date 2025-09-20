"
Milei sobre Spagnuolo y coimas: "Si me decía, le volaba la cabeza"

El Presidente ratificó a su hermana Karina: “Nunca le dije ‘Te quiero proteger, correte’”. Aclaró que siguen “remando” junto a Santiago Caputo y buscó acercar posiciones con Mauricio Macri.

A un día de haber lanzado la campaña electoral en Córdoba acompañado por varios de sus ministros, Javier Milei volvió a ratificar a su hermana Karina como secretaria general de la Presidencia, quien está involucrada en los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario. Yo no me crie solo en la adversidad. ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina. Por eso, ahora seguimos remando juntos, igual que con Santiago (Caputo) y todo el gabinete. Acá no afloja nadie”, aseguró el Presidente.

Sobre los dichos de Spagnuolo de la presunta existencia de una red de corrupción en ANDIS, argumentó: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?“.

También desmintió que el exfuncionario lo advirtiera al respecto. “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo, en diálogo con el periodista Gabriel Anello en Radio Mitre.

“Un foco de desestabilizar al Presidente es pegarle a Karina. Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”, cuestionó Milei.

En plena campaña electoral, y luego de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, el mandatario le envió un guiño a Mauricio Macri al hablar de “puentes”. “No estamos hablando, pero no están cerradas las puertas al diálogo”, dijo sobre el titular del PRO, aunque aclaró: “Las relaciones a veces se enfrían y otras, se profundizan”.

“Las circunstancias de los eventos electorales pueden generar estos distanciamientos ocasionales, pero tanto Mauricio Macri como yo sabemos de qué lado de la historia estar cuando la cosa se pone seria”, agregó.

