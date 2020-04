¿Cuáles son las nuevas actividades que volverán a funcionar?

El presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus en los mismos términos en los centros urbanos y grandes ciudades hasta el 26 de abril, inclusive. Sin embargo, mencionó que existirá una "cuarentena administrada" que permitirá la vuelta al trabajo de los bancos (con turnos) y los talleres mecánicos, entre otros que terminarán de conocerse con el DNU que se publicará el sábado.

Las medidas fueron anunciados tras una reunión en la Residencia de Olivos con ministros, funcionarios y médicos integrantes del Comité de Expertos. Según anunció en conferencia de prensa, el Presidente dijo que desde el lunes 13 de abril habrá tres actividades que quedarán exceptuadas.

Se trata de las gomerías que servirán para prestarle servicio a las ambulancias y autos de trabajadores exceptuados de cumplir el aislamiento. En la misma línea, la segunda actividad exceptuada mencionada por Alberto Fernández son los talleres mecánicos.

La tercera excepción es la reapertura de bancos que prestarán un servicio limitado ya que solo atenderán a quienes hayan sacado turno de forma previa.

Aunque no aclaró desde cuándo, el jefe de Estado decidió consensuar con los gobernadores que se empiecen a liberar algunas actividades y/o zonas específicas para "administrar" la cuarentena en las provincias donde hay baja circulación del virus. "Pequeños pueblos, muy rurales que no registran casos y hacen su vida internamente y no tiene sentido mantenerlos aislados porque no se conectan con el afuera".

Además, analizan la salida de personas discapacitadas, dentro de los límites próximos de su domicilio. También evalúan las salidas para hacer actividad física, de forma "administrada", es decir, de acuerdo a horarios y a las terminaciones del DNI.