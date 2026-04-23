En el marco de tareas investigativas de rutina, personal de la División Investigativa de Delitos Contra la Propiedad llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre mayor de edad, el secuestro de estupefacientes y la recuperación de un vehículo que tenía pedido judicial vigente. El hecho se inició cuando los efectivos, que realizaban recorridas en el interior del Barrio Marco, detectaron un automóvil Ford Focus blanco en actitud sospechosa.
Persecución, detención y secuestro de droga: el detenido tenía antecedentes
El hecho se inició en el Barrio Marco, personal policial intentó identificar un auto en actitud sospechosa, pero el conductor se dio a la fuga.