Persecución, detención y secuestro de droga: el detenido tenía antecedentes

El hecho se inició cuando los efectivos, que realizaban recorridas en el interior del Barrio Marco, detectaron un automóvil Ford Focus blanco en actitud sospechosa. Al intentar identificar al conductor y solicitarle que detuviera su marcha, el sujeto hizo caso omiso y emprendió la fuga, dando inicio a una persecución por distintas arterias de la zona.

Ante esta situación, se solicitó apoyo a otras unidades mientras el vehículo continuaba su huida a alta velocidad. En ese contexto, el conductor ingresó a la estación de servicio ubicada en la intersección de avenida España y calle Cabot, donde nuevamente recibió la voz de alto. Fue allí cuando embistió a dos efectivos policiales que se movilizaban en bicicleta y colaboraban con el operativo.