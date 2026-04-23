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Persecución, detención y secuestro de droga: el detenido tenía antecedentes

El hecho se inició en el Barrio Marco, personal policial intentó identificar un auto en actitud sospechosa, pero el conductor se dio a la fuga.

En el marco de tareas investigativas de rutina, personal de la División Investigativa de Delitos Contra la Propiedad llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre mayor de edad, el secuestro de estupefacientes y la recuperación de un vehículo que tenía pedido judicial vigente. El hecho se inició cuando los efectivos, que realizaban recorridas en el interior del Barrio Marco, detectaron un automóvil Ford Focus blanco en actitud sospechosa.

El hecho se inició cuando los efectivos, que realizaban recorridas en el interior del Barrio Marco, detectaron un automóvil Ford Focus blanco en actitud sospechosa. Al intentar identificar al conductor y solicitarle que detuviera su marcha, el sujeto hizo caso omiso y emprendió la fuga, dando inicio a una persecución por distintas arterias de la zona.

Ante esta situación, se solicitó apoyo a otras unidades mientras el vehículo continuaba su huida a alta velocidad. En ese contexto, el conductor ingresó a la estación de servicio ubicada en la intersección de avenida España y calle Cabot, donde nuevamente recibió la voz de alto. Fue allí cuando embistió a dos efectivos policiales que se movilizaban en bicicleta y colaboraban con el operativo.

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Pese a la maniobra, el sospechoso logró escapar momentáneamente, lo que intensificó el despliegue policial. Finalmente, el rodado fue interceptado en inmediaciones de calle Torero y avenida España, donde se logró la aprehensión del conductor, identificado como Barboza, mayor de edad, oriundo del barrio Valle Grande y con antecedentes judiciales.

Durante la persecución, el individuo arrojó varios frascos desde el vehículo. Posteriormente, personal del Departamento de Drogas Ilegales realizó las pericias correspondientes y confirmó, mediante reactivos químicos, que se trataba de cogollos de marihuana con un peso aproximado de 100 gramos.

Asimismo, se constató que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

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