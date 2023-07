Sergio Massa: "No se va a usar un solo dólar de las reservas"

"Quiero llevarles tranquilidad, Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento (con el FMI) del día de hoy", señaló Massa en un mensaje difundido desde el Palacio Hacienda, previo a la apertura de los mercados financieros.

El ministro detalló que los "US$ 2.700 millones que se pagarán hoy" al organismo multilateral provienen de un préstamo de "US$ 1.000 millones del CAF y los US$ 1.700 millones restantes se cancelarán con yuanes que forman parte del segundo tramo del swap acordado con China".