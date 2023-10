Schiaretti dijo que las FF.AA. deben luchar contra el narcotráfico

Luego detalló que ”grandes obras que hacen un desarrollo armónico como el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná al Pacífico, hace 20 años que lo esperamos. Eso arrincona al NOA contra la Cordillera de los Andes. Tampoco se ha hecho el gasoducto hacia el NEA. Eso es lo que hay que cambiar para tener un país normal”.

Debate presidencial: Juan Schiaretti sobre Seguridad

En el inicio de su intervención sobre Seguridad, Juan Schiarreti consideró que "la inseguridad es hija de la exclusión social que aumenta día a día en la Argentina, pero eso no es una excusa para no combatir con toda la fuerza la delincuencia. Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados, pero esto significa modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Hay que cambiar también el Código Penal Juvenil porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida y hay que hacerlo conforme a las indicaciones de la ONU y del UNICEF”.

Asimismo apuntó a ”pelear en serio con el narcotráfico. El narcotráfico lo combate en todo el mundo con el Gobierno nacional, y acá miran para el costado. Argentina no produce drogas pero tenemos una frontera que es un colador, por lo tanto hay que cuidar la frontera y deben participar las Fuerzas Armadas".

"Hay que hacer la radarización en serio y hay que implementar en la Argentina, como tienen los países hermanos y vecinos, la Ley de Derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de los pilotos de las Fuerzas Armadas. Hay que crear también una Fuerzas Federal Antinarcotráficos, que tenga al menos 15.000 efectivos que no dependa del poder político sino de la Procuraduría General de la Nación y que esté distribuido en todas las provincias y en la Capital Federal”, anheló.

Además, se refirió a "tener cárceles de máxima seguridad para que los narcotraficantes no puedan conducir su organización desde la cárcel y avanzar en el cuidado y en la investigación del lavado de activos, porque eso es lo que da el imperio económico a los narcotraficantes. Si actuamos combatiendo con toda nuestra fuerza el narcotráfico y terminando con la puerta giratoria para que los adultos no puedan usar a los jóvenes y adolescentes para que hagan robos pirañas y delitos, vamos a avanzar mucho en seguridad”.