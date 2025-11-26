"
Santilli tendría una reunión clave con gobernadores este viernes

En la antesala de las sesiones extraordinarias, varios mandatarios provinciales llegarán a Buenos Aires por la jura de los senadores nacionales, en medio de negociaciones por el Presupuesto y las reformas que impulsa Javier Milei.

Crecen las expectativas por un posible encuentro entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores dialoguistas antes del inicio de las sesiones extraordinarias. Aunque desde la Casa Rosada aseguraron que la reunión “no está en agenda”, el arribo de varios mandatarios provinciales a Buenos Aires este viernes abre la puerta a un encuentro cara a cara.

Los gobernadores viajarán a la capital para participar de la jura de los senadores nacionales electos, un evento que reunirá a dirigentes de todo el país. En ese marco, fuentes políticas deslizan que podría darse una reunión informal entre Santilli y más de un mandatario. Uno de los primeros confirmados en la ciudad es Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

De concretarse, sería la primera vez desde el 30 de octubre que un grupo amplio de gobernadores mantiene un encuentro coordinado con representantes del Gobierno libertario. La última reunión de ese tipo se dio pocos días antes de que Guillermo Francos dejara el Ministerio del Interior, lo que dejó en pausa varias negociaciones vinculadas al Presupuesto y al paquete de reformas que busca impulsar Javier Milei.

El clima político vuelve a tensarse en un escenario donde Nación y provincias buscan puntos de acuerdo, mientras se aproxima el inicio formal del debate legislativo en sesiones extraordinarias.

Fuente: TN

