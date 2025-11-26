Santilli tendría una reunión clave con gobernadores este viernes

Los gobernadores viajarán a la capital para participar de la jura de los senadores nacionales electos, un evento que reunirá a dirigentes de todo el país. En ese marco, fuentes políticas deslizan que podría darse una reunión informal entre Santilli y más de un mandatario. Uno de los primeros confirmados en la ciudad es Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

De concretarse, sería la primera vez desde el 30 de octubre que un grupo amplio de gobernadores mantiene un encuentro coordinado con representantes del Gobierno libertario. La última reunión de ese tipo se dio pocos días antes de que Guillermo Francos dejara el Ministerio del Interior, lo que dejó en pausa varias negociaciones vinculadas al Presupuesto y al paquete de reformas que busca impulsar Javier Milei.