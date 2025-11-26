Crecen las expectativas por un posible encuentro entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores dialoguistas antes del inicio de las sesiones extraordinarias. Aunque desde la Casa Rosada aseguraron que la reunión “no está en agenda”, el arribo de varios mandatarios provinciales a Buenos Aires este viernes abre la puerta a un encuentro cara a cara.
Santilli tendría una reunión clave con gobernadores este viernes
En la antesala de las sesiones extraordinarias, varios mandatarios provinciales llegarán a Buenos Aires por la jura de los senadores nacionales, en medio de negociaciones por el Presupuesto y las reformas que impulsa Javier Milei.