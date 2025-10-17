Salvó a un perro haciéndole RCP: mirá el video

Allí ocurre el drama que deriva en la heroica acción de Leo, el vecino: la puerta se cierra, la mascota queda del lado de afuera con la correa atada al cuello y el ascensor comienza a subir, con lo cual el perro queda colgado.

Cuando la mascota se desvanece tras sufrir un estrangulamiento, llega Leo y le salva la vida: primero lo desata, luego lo coloca en el suelo y comienza a realizarle maniobras de RCP. Segundos después, el perro reacciona y la historia tiene un desenlace feliz.

“Tengo un estudio de grabación que está en el primer piso del edificio y escuché la alarma del ascensor. Por suerte, no estábamos con música fuerte”, contó Leo, el vecino héroe, a TN.

Y continuó: “Ahí veo que la señora grita ‘¡Mi perro, mi perro!’. No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado".

Leo, que tiene dos boxers y se autodefine “perrero”, desenganchó el collar y asistió al animal. “Lo puse en el piso y empecé a hacerle lo que sería un RCP de persona. Lo aprendí en otro trabajo que tengo además del estudio”, detalló.

Y agregó: “Después apareció el novio de la chica, que estaba en su departamento, y le entregué al perro. Y bueno, final feliz”.

Leo espera que su heroica intervención sirva para concientizar a las personas a que aprendan a realizar RCP. “Mi idea armar alguna canción que de alguna manera explique cómo hacerlo con algún video que ayude a entenderlo”, mencionó.