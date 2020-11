Rocío Oliva no pudo ingresar al funeral de Maradona

Minutos después de que Verónica Ojeda junto con Dieguito Fernando se retiraban del velatorio en la Casa Rosada, Rocío Oliva, otra de las ex parejas de Diego Maradona, intentaba ingresar, pero se tuvo que retirar. Con el llanto solo a veces contenido por momentos llegó a decirle a la prensa: “No me dejaron entrar. Me dicen que vuelva a las 7 como el resto. No piensan ni un minuto en él”.