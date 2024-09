Revés para Alberto Fernández, la causa de violencia seguirá en Comodoro Py

El segundo de los motivos, añadió, apuntó a esclarecer si, efectivamente, este es una causa para tramitarse en la justicia federal, “una cuestión sobre la cual las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omitido por el Juez una vez que se completen esas medidas”. Subrayó asia esclarecer “las razones que sustentarían en el caso la competencia federal por razón de la materia, pues ésta es restrictiva y de excepción, para los supuestos que expresamente prevén los arts. 116 de la Constitución Nacional y 33 del Código Procesal Penal de la Nación”.

“Debe poder explicarse -en tal caso- la naturaleza federal de los hechos de la causa. En estos supuestos rige la regla que impone sostener la intervención del magistrado que previene a efectos de que, mediante las diligencias que correspondan, esclarezca los aspectos fácticos y normativos que sean necesarios para determinar correctamente la competencia, tanto en su aspecto material como territorial o por conexión entre todos los sucesos denunciados”, afirmó.

El caso se abrió a inicios de agosto cuando Fabiola Yañez denunció ante el juez federal Julián Ercolini al ex presidente de la Nación, luego de una primera decisión de no impulsar los hechos. El juzgado había tomado conocimiento de presuntas lesiones cuando entró diálogos de la ex primera dama y la secretaria del presidente, María Cantero, investigada en una causa por corrupción. Cuando el caso tomó estado público, Yañez decidió acusar al ex presidente. Habló de hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefonico”. En ese contexto, el juez Ercolini decidió varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto fisico, telefonico -por linea fija y/o celular-, por correo electronico, sistema de mensajeria de texto y/o voz a traves de cualquier plataforma, por via de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromision injustificada con relacion a la persona nombrada”.

La causa está en pleno trámite delegada en el fiscal Ramiro González. Fabiola Yañez declaró durante cuatro horas por zoom y el fiscal imputó al ex jefe de Estado por nueve hechos.