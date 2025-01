Quién es Patricia Scheuer, la actriz que atropelló a una pareja de turistas

actriz 2.jpeg

Más adelante, combinó su amor por la cocina con el emprendimiento, cofundando restaurantes reconocidos que la posicionaron entre las referentes del rubro gastronómico en el país. Además, esta pasón también fue una parte central de su vida personal. Casada con un hombre de raíces italianas, Scheuer cultivó un estilo de vida basado en la cocina casera, influida por la tradición agrícola de su familia política.

“Jamás compré una verdura en mi vida. Todo provenía de la quinta de mis suegros así que disfruto mucho comer y ver comer a los demás. La cocina es mi lugar en el mundo”, comentó a La Nación en esa misma entrevista. Este amor por la cocina la llevó a diseñar una cocina de 80 m² en su hogar, reflejando su devoción por este arte.

“A mí me encanta, la paso muy bien, hace muchísimos años que estoy en esto, no me quejo ni un poquito”, explicó, respecto a su labor en ese mundo, a ese medio. “A veces me preguntan cuándo voy a tener una vida y mi respuesta es siempre la misma: esta es mi vida, la vida que elegí, me encanta, la disfruto, me da placer, y no me permitió tener asignaturas pendientes ni arrepentimientos, y eso es un éxito, ese el éxito”, agregó Scheuer, dejando en claro su dedicación y compromiso ante sus proyectos.

accidente.jpeg

Si bien en los primeros instantes se desconocía la identidad de la conductora, la tragedia de Recoleta reavivó el interés por su figura y la compleja interacción entre su trayectoria profesional y su vida personal. También la volvió a poner en la esfera de los medios, ya que su bajo perfil la mantuvo alejada por un largo periodo, pese a que reservaba su presencia para eventos culinarios vinculados con sus restaurantes y algunos reportaje, que se encuentran a lo largo de la ciudad porteña.

Hasta el momento, se conoció el deceso de una de las víctimas, mientras que su pareja se encuentra internada en grave estado en el Hospital Rivadavia, donde se le realiza tomografías por traumatismo de cráneo. Y, de acuerdo con las primeras informaciones oficiales, intervino el Juzgado Criminal número 9, Secretaría número 108 del Dr. Villanueva, que labró actuaciones por homicidio y lesiones en contra de Scheuer.