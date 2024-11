Quién Alejandro Oxenford, es el nuevo embajador en EE.UU.

Por último, el flamante embajador argentino en Washington dejó una frase de Nelson Mandela: “El servicio público no es sólo un honor, es también una responsabilidad".

Quién es Alejandro Carlos Francisco Oxenford, el nuevo embajador argentino en Estados Unidos

Alejandro Oxenford es un empresario argentino, fundador de las compañías OLX y letgo, también ex CEO de Deremate.com y conocido por ser un aficionado del arte y expresidente de arteBA. Estudió licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Argentina (UCA) donde se recibió 1993 y realizó un MBA en Harvard otorgado en 1997.

En su trayectoria empresarial, se destaca como fundador de Deremate.com, empresa de ventas online creada en 1999. También creó la plataforma OLX Global BV en 2006, DineroMail, Inc. (2003), Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS (2015) , OLX, Inc. (2006), Letgo Global BV (2015) y Alpha Capital Acquisition Co. (2020).