Por qué Moreno no irá preso tras la condena por manipulación en el INDEC

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado ayer a seis años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena es de ejecución condicional por lo que no irá prisión. No solo porque no está firme sino porque si eso ocurre -tiene que ser revisada en otras instancias- tampoco es de cumplimiento efectivo en una cárcel.