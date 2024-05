Por la ola de frío, suspendieron la venta de GNC en algunas provincias

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el corte del suministro se debe a la llegada del frío y otros factores técnicos, como por ejemplo, la capacidad de transporte. En declaraciones a radio La Cielo, Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, explicó que “en los hogares se comienza a consumir mucho más gas para el confort de la familia, y si el frío dura, el problema va a continuar”.

La restricción también llegó a empresas e industrias con altos consumos de gas que están bajo los mismos convenios con interrupción. Según estimó Olivero, hay “gas suficiente y con excedente, pero está en Vaca Muerta”, por lo cual señaló que el problema principal se encuentra en el transporte.

Esta situación, además, ya preocupa a los usuarios y los propietarios de las estaciones de servicio, que entienden que se perjudica tanto al consumo como a la rentabilidad de los empresarios.

En este sentido, aún no está definido hasta cuándo continuará la medida. Anteriormente, este tipo de situaciones se resolvía con la provisión de GNL (gas natural licuado) que llegaba en barcos. Sin embargo, es un producto que hoy cuesta cuatro veces más y, en otros años, era subsidiado por los gobiernos. “Ahora eso no va a ocurrir y entonces no sabemos cuándo restituirán el servicio para todos”, concluyó Olivero.