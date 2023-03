Por el robo de una beba, detuvieron a dos mujeres y a un hombre

De acuerdo al reporte oficial, Velázquez le envió un mensaje a la mamá de la beba para decirle que dejaran de buscarla, porque la tenía él. Por eso, la convocó para encontrarse en la Parroquia San José de Ciudad Evita, donde le entregó a la chiquita a la policía.

El mismo joven les dijo a los efectivos que la autora del hecho había sido su pareja, quien estaba escondida en Gregorio de Laferrere. Dos horas más tarde, los detectives lograron dar con el paradero de las sospechosas, las cuales fueron trasladadas a la comisaría 9°.

Cómo fue el robo de la beba

Correa Aimara Abril fue robada de su cuna en una habitación del hospital Paroissien y fue encontrada horas después. Su mamá, Elizabeth Correia, contó que cuando se despertó, su hija no estaba más a su lado. Correa compartía la habitación 210 junto a otras dos pacientes con sus respectivos hijos, aunque ninguna se percató de la ausencia de la nena.

Al revisar las cámaras y registros de seguridad, vieron que una mujer vestida con prendas deportivas, barbijo y cabellos claros intentó entrar a la habitación a las 01:25, pero el personal de seguridad no se lo permitió.

La mujer fue filmada alrededor de las 6 de la mañana junto a otra chica en la puerta del hospital. A las 06:15 se presentó de nuevo en el sector de maternidad, tras el cambio de guardia.

Según el informe policial, la empleada de seguridad le permitió el ingreso a la habitación sin realizar registro alguno en el libro correspondiente.

Después de unos tres minutos, la mujer salió del hospital con una mochila en su espalda y se fue con la otra mujer que la esperaba en la puerta. Ambas se retiraron caminando hacia la ruta 3.

Una de las líneas de investigación apunta al padre de la niña, que no está en pareja con la mujer y que todavía no pudo ser localizado. Otras de las hipótesis señala que la mujer la sustrajo porque no podía volver a quedar embarazada. Todavía no se determinó el móvil del hecho.

El caso es investigado por el fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI 3 de La Matanza y fue caratulado como sustracción de menor.