Plazo fijo UVA o dólar blue: ¿Cuál rendirá más hasta agosto?

A la hora de calcular el rendimiento del plazo fijo UVA, es necesario tener en cuenta el siguiente dato: este instrumento expresado en una unidad (la UVA) capta con 45 días de retraso la evolución de los precios internos. En caso de que se espere que la inflación baje mes a mes, se capta la inflación pasada, lo que torna redituable al instrumento frente a la evolución del IPC.

Plazo fijo UVA: cuál será el rendimiento para los próximos meses

Para los próximos 4 meses, quienes ya tengan un plazo fijo UVA desde antes de la nueva normativa (previo al 28 de diciembre) o quienes lo hayan colocado en el mes de enero (cuando ya se encontraba vigente), los primeros 4 meses podrían tender los siguientes rendimientos, en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM):

image.png

“A partir de febrero, se advierte en toda su intensidad el potencial del plazo fijo UVA. No sólo resulta ganador en términos relativos frente al plazo fijo tradicional, sino frente a las expectativas de crecimiento del IPC, aún aquellos pronósticos más pesimistas sobre la tendencia ascendente de los precios minoristas”, explicó Andrés Méndez, Director de AMF.

Al mismo tiempo, aseveró que a partir de febrero se advierte la desaceleración en el ritmo de crecimiento del IPC que, no obstante, superará con holgura la tasa mínima para los depósitos a plazo que fija el Banco Central. “De no modificarse al alza (tal como no se hizo el mes en curso), el tradicional depósito a 30 días resultará holgadamente perdedor frente a la evolución de precios”.

Con este informe, queda demostrado que quienes colocaron un plazo fijo UVA serán los grandes ganadores. Afirmó entonces que al tomar el depósito UVA, la inflación de semanas anteriores a la colocación, una tendencia a la baja de los precios de la economía en el mes a mes, “generaría una renta mayor de esta inversión respecto a la evolución del IPC”.

Plazo fijo vs dólar: ¿qué rol juega el tipo de cambio en la decisión de inversión?

Según el economista Christian Buteler, en un mes el dólar MEP le ganó al plazo fijo tradicional. En tanto, frente a la inflación, el MEP estuvo levemente por encima del indicador de precios.

image.png

Méndez agregó que las expectativas juegan un rol preponderante: se espera que los precios crezcan nominalmente a un ritmo superior que la paridad pesos/dólar.

“Si bien, esta circunstancia considera un horizonte más extendido que estos primeros meses del año, la realidad indica que a durante el segundo trimestre del año, aumenta estacionalmente la oferta de divisas del agro como consecuencia de la liquidación de una considerable porción de la cosecha gruesa. Consecuentemente, en la medida en la que avanza el mes de marzo comienzan a advertirse signos que reflejan que las cotizaciones de las semanas subsiguientes resultarán menos ´nerviosas´ que las vigentes hasta entonces”.

De esta forma analizó que un dólar blue (u otra alternativa) a $2.200 neutralizaría en los próximos 90 días toda suba esperada para los plazos fijos UVA.

“De acuerdo a las expectativas de tipo de cambio contenidas en la mediana del REM ($/u$s1.100 para abril próximo, suponiendo una variante regulada por el BCRA), implicaría que la ´brecha´otra vez hubiera llegado al 100%. Dado que no se espera tal situación, menos aún para el segundo trimestre del año, es que puede deducirse que el plazo fijo UVA no sólo le ganará a su hermano tradicional, sino también al dólar en sus acepciones libres y a la evolución de los precios internos”.