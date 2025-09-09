"
Gobierno informó las medidas de Renaper ante fallas en pasaportes

Debido a errores técnicos en la emisión de la documentación para viajar al exterior, el organismo nacional pondrá a disposición una herramienta de consultas.

El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, comunicó las disposiciones del Registro Nacional de las Personas (Renaper) ante las fallas de seguridad detectadas en algunos pasaportes emitidos durante el 23 de mayo y el 30 de junio de 2025.

La falla detectada se encontró en la impresión de varios pasaportes, los cuales tienen afectada la reacción de la tinta a la luz infrarroja, medida de seguridad que valida el documento en controles automatizados.

En vista de los problemas que esto puede causar a la hora de viajar al exterior de la Argentina, el Renaper anunció que durante las próximas 24 horas habilitará una opción de su chatbot oficial para consultas sobre la necesidad de revisión del pasaporte. Para acceder al chatbot, los ciudadanos deben contactarse con el Whatsapp de Renaper desde su web oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper

Si el pasaporte necesita revisión, la persona afectada podrá dirigirse sin turno previo a las oficinas de Renaper ubicadas en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Córdoba, Salta y Rosario, en los horarios habituales de atención al público de cada sitio.

En caso de ser necesario, se le hará la reposición inmediata y sin costo del pasaporte.

Para más información comunicarse vía mensaje al siguiente número: +54 9 11 51261789

