Gobierno informó las medidas de Renaper ante fallas en pasaportes

La falla detectada se encontró en la impresión de varios pasaportes, los cuales tienen afectada la reacción de la tinta a la luz infrarroja, medida de seguridad que valida el documento en controles automatizados.

En vista de los problemas que esto puede causar a la hora de viajar al exterior de la Argentina, el Renaper anunció que durante las próximas 24 horas habilitará una opción de su chatbot oficial para consultas sobre la necesidad de revisión del pasaporte. Para acceder al chatbot, los ciudadanos deben contactarse con el Whatsapp de Renaper desde su web oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper