El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, comunicó las disposiciones del Registro Nacional de las Personas (Renaper) ante las fallas de seguridad detectadas en algunos pasaportes emitidos durante el 23 de mayo y el 30 de junio de 2025.
Gobierno informó las medidas de Renaper ante fallas en pasaportes
Debido a errores técnicos en la emisión de la documentación para viajar al exterior, el organismo nacional pondrá a disposición una herramienta de consultas.