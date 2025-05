"No tengan ninguna esperanza de que se levante el paro de colectivos"

"Y en esas condiciones, y ya habiendo vencido el plazo de conciliación obligatoria, estamos habilitados para hacer el paro y no creo que se levante porque no hay intenciones de aumentar más allá del 1% mensual. No va a haber ningún tipo de acuerdo", señaló tajante Gusso.

La UTA reclama una actualización salarial en línea con el avance de la inflación y pretende elevar el salario básico de 1,2 millones de pesos a 1,7 millones de pesos mensuales.

El paro afectará a más de 300 líneas de colectivos en el AMBA, así como servicios en provincias del interior como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. Se estima que alrededor de 9 millones de pasajeros podrían verse afectados.

"Por un lado te piden que levantemos el paro y por el otro te dicen que van a homologar el acuerdo únicamente si no supera el 1% mensual que ponen de tope, así que estamos en la misma situación que si siguiese Mogetta", siguió Gusso y advirtió: "ayer escuchaba al presidente de Cetuba (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires) que dice que ellos no se van a presentar a las paritarias y bueno, es lo que dice UTA, si ellos no se presentan entonces no hay nada más para hablar, el paro es cantado, no hay razón para que lo levantemos".