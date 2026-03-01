Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado. Lo anunció su pareja en un mensaje en las redes sociales. Además, la Asociación del Fútbol Argentino publicó una imagen de él en su regreso a la Argentina.
"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes.", manifestó María Alexandra Gómez, su pareja, a través de su cuenta de X.
“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, dijo la AFA en un comunicado.
Además, afirmó: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.
La detención de Nahuel Gallo
La excarcelación se produjo más de 400 días después de la detención del gendarme catamarqueño tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Había ingresado al país para visitar a su pareja y a su pequeño hijo, Victor.
Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una acción militar estadounidense, lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, por entonces su vice.
A partir de ahí comenzó una odisea de más de 14 meses en que Gallo permaneció incomunicado y en calidad de “desaparición forzada”. Recién tras la captura de Maduro y el tutelaje de Donald Trump sobre el nuevo gobierno chavista, se relajó su situación. Sin embargo, el gendarme inició una huelga de hambre para presionar por su liberación.
Tras la aprobación de una amnistía a fines de febrero, Gallo pudo finalmente hablar con su pareja en una llamada telefónica de 10 minutos hasta que este domingo fue anunciada su liberación.