Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo

Además, afirmó: “Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

La detención de Nahuel Gallo

La excarcelación se produjo más de 400 días después de la detención del gendarme catamarqueño tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Había ingresado al país para visitar a su pareja y a su pequeño hijo, Victor.

Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una acción militar estadounidense, lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, por entonces su vice.

Nahuel gallo gendarme preso venezuela

A partir de ahí comenzó una odisea de más de 14 meses en que Gallo permaneció incomunicado y en calidad de “desaparición forzada”. Recién tras la captura de Maduro y el tutelaje de Donald Trump sobre el nuevo gobierno chavista, se relajó su situación. Sin embargo, el gendarme inició una huelga de hambre para presionar por su liberación.

Tras la aprobación de una amnistía a fines de febrero, Gallo pudo finalmente hablar con su pareja en una llamada telefónica de 10 minutos hasta que este domingo fue anunciada su liberación.