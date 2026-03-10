Rivadavia inauguró la segunda parada de colectivos climatizada

La nueva estación cuenta con 15 metros cuadrados cubiertos, un banco de cinco metros de largo, aire acondicionado frío-calor de 5.500 frigorías, estructura metálica, cerramiento con vidrios de seguridad y un televisor LED de 32 pulgadas que permitirá visualizar información municipal y datos del transporte público.

“Esta parada tiene todo vidriado con vidrio de seguridad, estructura metálica y un TV LED de 32 pulgadas para que se pueda ir viendo el recorrido de los colectivos y también información municipal”, detalló el intendente.

La instalación de esta nueva parada forma parte de un plan inicial de cinco estaciones climatizadas, que se ubicarán en sectores de alta circulación de pasajeros.

“Luego de esta tenemos previsto colocar otras en las universidades y otra en la puerta del Hospital Marcial Quiroga, que completarían las cinco que teníamos previstas en una primera etapa”, explicó Miodowsky.

El jefe comunal indicó que la ubicación de cada parada responde a un estudio previo de uso del transporte público.

“Los lugares se eligen en virtud de la afluencia de público, de usuarios del transporte público que hay. Esta parada es muy concurrida, al igual que la de Plaza Madre Universal, y lo mismo ocurre con las universidades y el hospital”, señaló.

Además, destacó el cuidado que los vecinos han demostrado con la primera estación instalada.

“Quiero agradecer a los vecinos y a todos los usuarios porque han cuidado la primera parada que colocamos. Esperemos que se siga con esa tesitura, porque eso hace que podamos seguir replicándolo en distintos puntos del departamento”, afirmó.

Obras en todo el departamento

Durante la rueda de prensa, Miodowsky también se refirió al avance del plan de obras públicas que se desarrolla actualmente en Rivadavia.

“En este momento tenemos más de quince frentes de obra”, sostuvo.

En ese marco, recordó que el municipio lanzó un plan de pavimentación con recursos netamente municipales, que se suma a los programas provinciales.

“Se están pavimentando lugares que la gente estaba esperando hace años. Sabemos que todavía falta llegar a muchos más vecinos, pero estamos trabajando para ir saldando esa deuda histórica”, explicó.

Actualmente se encuentran en ejecución trabajos en sectores como Barrio Conjunto 8, calle Malvinas Argentinas y la zona de Posta del Ángel, además de nuevas obras previstas en el norte del departamento.

Más iluminación

El intendente también destacó el avance del plan de recambio y colocación de luminarias LED en distintos barrios.

“Estamos llevando adelante una política de recambio de luminarias, repotenciación y colocación en lugares donde no había iluminación. Se trabaja permanentemente para llegar con más luces LED a todo el departamento”, explicó.

Y agregó una frase que marcó el espíritu de su gestión:

“Quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que tener más calle y menos oficina”, finalizó.