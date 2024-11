Mujica a CFK: "La vieja está jodiendo, ¡cómo le cuesta largar el pastel!"

La frase recuerda aquella que pronunció en 2013, cuando en una conferencia, sin darse cuenta de que tenía el micrófono prendido, el ex mandatario uruguayo hizo un comentario sobre su par argentina que generó un enorme revuelo: “Esta vieja es peor que el tuerto”.

Luego de esa polémica hubo momentos de mayor afinidad en los que Mujica llegó a calificar a Cristina Kirchner como una mujer que “a veces se pasa de rosca, pero a su manera quiere al pueblo argentino”. Sin embargo, esta nueva frase vuelve a abrir una grieta en la relación.

Su crítica a Cristina Kirchner surgió luego de que Mujica cuestionara al ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019), enfrentado por el control de la izquierda oficialista con el mandatario Luis Arce, a quien acusa de querer “proscribirlo” de la carrera electoral utilizando el sistema de justicia. “En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible”.

Luego, de forma menos ácida, el referente del Frente Amplio también expresó su preocupación por la falta de sucesión que observa para el futuro liderazgo de Brasil: aunque destacó la figura de su “viejo amigo” Luiz Inácio Lula da Silva, Pepe lamentó que no haya un reemplazo a la vista. “Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, concluyó.

La realidad regional

Además, Mujica hizo una reflexión sobre el autoritarismo en América Latina: “Es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”, recordó, aunque reconoció que ahora son las propias naciones de la región las que están cometiendo errores preocupantes.

Lo que sucede en Venezuela fue motivo de un amplio análisis por parte del político uruguayo, quien consideró que el cambio llegará “de adentro en algún momento”.

“Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”, señaló.

En el mismo sentido, Mujica negó que el régimen de Maduro -está en el poder desde 2013- sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013). “Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo”.

La entrevista también tuvo espacio para hablar de otros casos regionales: “Lo de Nicaragua no tiene gollete (...) Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas (en referencia a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega). Es monstruoso. (...) Era una revolución soñadora contra Somoza”.

“A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado”, dijo Mujica.

“Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable”, añadió.

Un pacto imposible

En otro tramo de la charla, Mujica se refirió con contundencia al siempre postergado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: “No sale ni en el año del golero porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa”.

De todos modos, reconoció que si fuera francés estaría del lado de los agricultores. “Pero como no soy francés, no me conviene”, agregó con picardía.

Los términos del pacto entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan por la presión de sus sectores agrícolas.

El acuerdo permitiría a los cuatro países del bloque sudamericano aumentar sus cuotas de entrada a la UE de carne vacuna, avícola y porcina, así como de miel, azúcar y otros productos.

Los gremios agropecuarios de la UE denuncian una competencia desleal, ya que la producción de esos alimentos en el Mercosur no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias en caso de controles defectuosos.

“Eso lo toman de pretexto”, sostuvo Mujica. “Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur”, sentenció.

Las discusiones sobre los avances de las negociaciones estarán sobre la mesa la semana que viene, durante la 65ª cumbre del Mercosur que se realizará el 5 y 6 de diciembre en Montevideo.