Milei sobre Villaruel: "Ella está más cerca del circulo rojo"

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama ‘la alta política’, y lo que nosotros llamamos ‘la casta’”, aseguró el mandatario.

Desde hace meses que la relación entre Milei y Villarruel está tensa, pero, hasta ahora, el Presidente nunca había hablado así de su compañera de fórmula. Una de las últimas críticas que realizó Milei contra su vice ocurrió cuando ella inauguró un busto de Isabel Martínez de Perón en el Senado por “combatir el terrorismo”.